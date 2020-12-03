Güce'de "Yaşlı ve Engellilere Yönelik Evde Bakım Projesi" vatandaşı memnun ediyor - Son Dakika

Güce Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Yaşlı ve Engellilere Yönelik Evde Bakım Projesi vatandaşı memnun etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında 25 yaşlı vatandaşa kendi evlerinde, sosyal çevrelerinden ayrılmadan evde bakım hizmetleri veriliyor.

İlçe Kaymakamı Şahin Demir, gazetecilere, 2019 yılında faaliyete geçen projeyle ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların kötü yaşam koşullarının daha iyi hale getirilerek sağlıklı bir ortam oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Projeyle yaşlı, engelli, yatalak ve maddi imkanı olmadığı için temel ihtiyaçlarını gideremeyen kimsenin kalmayacağını vurgulayarak, "Oluşturulan 5 kişilik ekip tarafından, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evleri temizlenecek, çamaşırları, bulaşıkları yıkanarak ve kuaför hizmetleri gibi temel insan ihtiyaçlarına yönelik hizmet verilecektir." dedi

İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Zeynep Yiğit de yaşlı olması ve çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle ev işi yapamadığını ifade etti.

Projede çalışanlara teşekkür eden Yiğit, "Allah bu insanlardan razı olsun, düzenli gelip temizliğimizi yapıyorlar. Öyle güzel işler yapıyorlar ki insanın evladının yapamayacağını yapıyorlar. Devletimize bizler için böyle güzel imkan sağladığı için minnettarız. Devlet yanımızda, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.