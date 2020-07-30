Güce Kaymakamı Demir görevine başladı - Son Dakika

Güce Kaymakamı Şahin Demir, ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güce ilçesinde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Önceliğin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu güzel ilçede bulunma ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim."

Demir, kapısının her zaman Güce halkına açık olduğunu sözlerine ekledi.