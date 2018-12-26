Son Dakika Haberleri: Güce Tapan, Güç Zehirlenmesi Yaşayan, Tahtına Yapışan Bir "KRAL"!

Güce Tapan, Güç Zehirlenmesi Yaşayan, Tahtına Yapışan Bir "KRAL"!

16 dakika önce

Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar'ın başrollerde olduğu "Kral" oyunu, güce tapan, ölürken bile tahtından ayrılmayan bir kralın son çırpınışlarını sahneye taşıyor.

Güce Tapan, Güç Zehirlenmesi Yaşayan, Tahtına Yapışan Bir

Yaşlandıkça yalnızlaşan kralın ölüm karşısındaki çaresizliğini konu edinen oyunda iki usta oyuncuya; Barış Kiralıoglu, Merve Engin, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay eşlik ediyor.

Absürt tiyatronun duayeni Eugène Ionesco'nun "Kral Ölüyor" oyununun, dramaturjisi ve metin çalışması Erdal Özyağcılar tarafından yapılan yeni uyarlaması, "Kral" adıyla tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Ebediyen yaşamak isteyen bir kralın iktidar tutkusuyla alay eden oyun, öte yandan da insanın ölüm karşısında çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Tiyatro Martı'nın sahneye koyduğu "Kral" oyununda; Kral 1. Beranger'yi Erdal Özyağcılar, Kraliçe 1. Margarite'i Güzin Özyağcılar, sarayın cerrahı, celladı ve astroloğunu Barış Kiralıoglu, kralın ikinci eşini Merve Engin, sarayın hizmetçisini Gözde Çetiner, saray muhafızını ise Ferdi Alver ve Burak Tanay canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner'in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstleniyor. Lale Aslan'ın dilimize çevirdiği, dekor tasarımını Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı "Kral"ın reji asistanlığını ise Yasemin İçen yapıyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu'ya ait.

İki perdelik "Kral" oyunun biletleri, Biletix'ten temin edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: Bültenler

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