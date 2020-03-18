Güce ve Doğankent'te koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Güce ve Doğankent'te koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Giresun'un Güce ve Doğankent ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Güce ve Doğankent'te koronavirüs önlemleri, System.String[]

Giresun'un Güce ve Doğankent ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, dünyada hızla yayılan koronavirüsün ilçedeki olası etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Devam eden dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara yaydıklarını ifade eden Boduroğlu, "Belediye binası, hükumet konağı, karakol, müftülük binası, öğrenci yurdu, camiler, Ziraat Bankası, PTT şubesi gibi vatandaşlarımıza hizmet eden tüm kamu kurumlarında, toplu taşıma yapan dolmuşlarda ve ticari taksilerde detaylı dezenfekte çalışması yapıyoruz." dedi.

Boduroğlu, vatandaşlara da Sağlık Bakanlığınca açıklanan tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Doğankent Belediyesince de öğretmen evi, belediye binası, PTT, İlçe Emniyet Amirliği, Doğankent Toplum Sağlığı Merkezi, Ziraat Bankası, Doğankent Ziraat Odası Şubesi, taksi durakları, okullar, çocuk oyun parkları gibi alanlar dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rüşan Özden, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını hızlandırdık. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir." diye konuştu.

Koronavirüs, Doğankent, Güce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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