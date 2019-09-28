Güçlendirme Yolundaki İstekliliğini Takdirle Karşılıyor

Çin'in Japonya'daki Büyükelçiliği 70. kuruluş yıldönümünü Perşembe günü kutladı. Bu çerçevede Japonya Başbakanı Shinzo Abe Büyükelçilik resepsiyonuna Çin'in kuruluş yıldönümünü kutlayan bir video mesaj gönderdi.

Geng, bu yılın Çin Halk Cumhuriyei'nin 70. kuruluş yılı olduğunu vurgulayarak Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Çin halkını kutlayan bir video mesajı gönderdiğini ve bu bağlamda Çin-Japonya ilişkilerinin güçlendirilmesi için istekli olduğunu belirttiğini söyledi.

Geng, Çin tarafının bunu takdir ettiğini ve bu sözlerin Çin-Japonya ilişkilerinin son dönemde düzeliyor olmasının olumlu bir gidişi yansıttığını düşündüğünü söyledi. Geng ayrıca, Çin ve Japon liderlerinin Haziran'da Osaka'da başarılı bir toplantı gerçekleştirmiş bulunduklarını ve Çin-Japonya ilişkilerinin yeni dönemin gereklerini karşılayacak biçimde oluşturulması konusunda uzlaşmaya ulaştıklarını ekledi.

Sözcü, "Biz, Japonya ile dört Çin-Japonya siyasal belgesinin içerdiği ilkeler uyarınca ve bu temelde Japonya ile çalışmak, olumlu etkileşimleri geliştirmek, farklılıkları yapıcı biçimde kontrol etmek ve iki ülke arası ilişkilerin sağlıklı ve sürekli şekilde gelişimini ilerletmek dileğindeyiz" dedi.