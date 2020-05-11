Güçlü bağışıklık için çocuklara spor önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güçlü bağışıklık için çocuklara spor önerisi - Son Dakika

Güçlü bağışıklık için çocuklara spor önerisi

6 saat önce

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar ile evde onlarla zaman geçiren ebeveynlerin yaşadığı zorluklardan biri de kaliteli zaman geçirebilmek.

Güçlü bağışıklık için çocuklara spor önerisi, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar ile evde onlarla zaman geçiren ebeveynlerin yaşadığı zorluklardan biri de kaliteli zaman geçirebilmek. Bu süreçte bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebilen 'hareket eksikliğine' dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Pilates Eğitmeni ve Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, "Biz büyükler teknolojinin nimetlerinden faydalanıp çevrim içi egzersiz yapabilirken, çocuklarımız ne yazık ki sadece video izlemek için teknolojiyle iç içe durumdalar. Bu durumun önüne geçmek, bağışıklıklarını güçlü tutmak, teknoloji bağımlılığını engellemek adına evde yapılabilecek birçok sportif etkinlik bulmak ve geliştirmek mümkün" dedi.


Bağışıklık sistemini ayakta tutan hormonların salgılanmasını sağlamak adına egzersiz yapmanın 7'den 70'e herkes için büyük önem taşıdığını belirten YÜSEM Eğitmeni Songül Karaarslan Filiz, "Yaşadığımız süreç nedeniyle yükselen stres seviyemiz bağışıklık sistemini baskılamakta, immun sistemin en güçlü olması geren dönemde hepimizi risk altında bırakmakta. Stres hormonunu baskılayacak olan mutluluk hormonu yani serotonin de egzersiz yardımıyla salgılanarak, stresle başa çıkma konusunda bizlere yardımcı olur. Büyüme hormonu ise egzersizle salınımı artan çocukların büyümesi ve boylarının uzaması için varlığı çok önemli olan bir başka hormon olarak bilinir. Böylesi bir salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde hepimiz için en önemli şeylerden birisi kuşkusuz ki harekette kalmak ve egzersiz yapmak. Yaş gruplarına uygun şekilde, içinde nabzı yükseltecek hareketleri barındıran egzersiz yöntemlerini evde uygulayacak şekle sokmak ise anne ve babaların yeni görevlerinden birisi olmalı" bilgisini verdi.


1'den 18 yaşına kadar uygun egzersizler neler


Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, farklı yaş gruplarına uygun evde yapılabilecek egzersiz önerilerini şöyle sundu:


1-2 yaş


"Bedenini yeni keşfeden ve yürümek için yoğun çaba sarf eden çocuklarımızı desteklemek için farklı zeminlerde yürüme çalışmaları yapılmalı. Ebeveyn desteğiyle yürümeye çalışan çocuk, özellikle ayak tabanları zeminle direkt iletişime geçerse, ayak altındaki denge reseptörleri devreye girer, çocuk daha dengeli ve hızlı yürümeyi öğrenir. Ayrıca bilişsel gelişimin yoğun olduğu bir dönem olduğu için el-göz koordinasyonunu geliştirecek, küçük motor gelişimini sağlayacak, tutmalar ve atmalar içeren çalışmalar yapılabilir."


3-4 yaş


"Bu dönem oyunla öğrenme dönemi olduğu için egzersizlerde eğitsel oyunları tercih etmek önem taşır. Hedefe top atma, seksek benzeri zıplama içeren oyunlar, birbirinden uzağa yerleştirilmiş kutulara belirlenen renkte oyuncakları hızla yerleştirme, ismi söylenen hayvanın nasıl hareket ettiğini taklit etme, ellerinden destek olarak pilates topu üzerinde ya da minder üzerinde dengede kalma, ev içine yerleştirilen engellerin üzerinde geçmek gibi birçok oyun bu yaş grubunun günlük hareket ihtiyacını karşılar. Bunların yanı sıra sizi taklit etmesini isteyerek esneme hareketleri yaptırmak da faydalı olur. İnternetten kolayca temin edilebilen ve kapı boşluğuna yerleştirilen barfiks çubuğunda asılı kalmak ya da trambolinde zıplamak hem enerjilerini atmalarını sağlar hem de bağışıklıkları için önemli olan hormonların salgılanmasını tetikler."


5-7 yaş


"Bu yaş grubundaki çocukların denge, hareketli nesneleri takip etme ve dikkat süresi gelişmiştir. Evde taklit içerikli dans aktiviteleri, zemine yapıştırılan bantlarla belirlenen alanlara zıplama hareketleri, kendi vücut ağırlıklarıyla kuvvet içerikli, plank, duvara yaslanarak oturma, mekik çekme gibi egzersizler düşük sayılarda yaptırılabilir."


8-9 yaş


"Çocuklar bu yaş aralığında daha karmaşık aktiviteler yapabilirler. Oyun formundan çıkmadan aynı program içinde çok yönlü gelişim amaçlanmalıdır. Zeminde tek ayak üzerinde durmaya çalışmak dengesini; tek ayak üzerinde dururken gözlerini kapatmasını istemek derin denge duyusunu geliştirir. Ayak altına yerleştirilen farklı özelliklere sahip malzemeler üzerinde dengede kalma çalışmaları ise denge için gerekli olan kasların gelişimini destekler. Bunun yanı sıra içinde esneme hareketleri olan çalışmalar beraber yapılabilir. Beraber online bir yoga dersine katılabilir ya da internetten video eşliğinde yoga yapabilirsiniz. Ritimli bir müzik açıp, ritme uygun dans figürleri de geliştirebilir."


10-12 yaş


"Bu yaş grubunda koordinatif özelikler gelişime çok açıktır. İçinde atlama, sürünme, tutma, itme, çekme, yuvarlanma olan bir koordinasyon parkuru oluşturup, zamanla yarış şeklinde bir parkur hazırlanabilir. Eğer devam ettiği bir spor branşı var ise bu branşa uygun teknik çalışmalar yapılabilir. Örneğin, futbol kursuna giden bir çocuğunuz varsa evde kaldığımız bu süreçte ayakta, dizde ya da kafada top sektirme çalışmaları yapılabilir."


13-15 yaş


"Bu dönemde hızlı büyüme söz konusudur. Büyümeye bağlı olarak vücut esnekliğini ve eklem hareketliliği daha azdır. Yüksek ağırlık içerikli egzersiz doğru bir seçim olmaz. Daha çok esnekliğini kaybeden kas grupları için esneme, büyük kas grupları için de kuvvet çalışması yapılmalı, özellikle bel ve karın kasları geliştirilmeli. Çocuğunuz, düz ve ters mekik çekebilir, squat ve plank tarzı vücut ağırlığı ve yerçekiminin etkin rol oynadığı kuvvet antrenmanları yapabilir."


16-18 yaş


"Kuvvet gelişiminin en yüksek olduğu yaş grubudur. Ek ağırlıklar kullanabilir, yer çekimine karşı direnç egzersizleri yapabilir, online derslere veya video derslere dahil olabilir. Bu yaş grubu kuvvet için pilates, kas boyunu uzatmak için yoga, kan dolaşım sistemini geliştirmek için de tempolu dans egzersizleri tercih etmeli." - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:13 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı         
15:28
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu         
15:28
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı         
15:26
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı         
15:26
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak         
15:24
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı         
15:21
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı         
15:13
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?         
14:47
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak         
14:40
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı         
14:27
Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var         
14:26
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu 12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu         
13:58
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü         
13:54
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı         
13:42
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?         
13:36
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı         
13:29
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı         
13:26
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı         
13:25
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 16:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güçlü bağışıklık için çocuklara spor önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]