Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri - Son Dakika
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Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri

6 saat önce

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (COVİD-19) bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için tehlike olduğu biliniyor.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri, System.String[]

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (COVİD-19) bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için tehlike olduğu biliniyor. Bu duruma karşılık, Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Öztopanlar, güçlü bir bağışıklık sistemi için 8 farklı öneride bulundu.

Uzmanlar, salgına karşı alınması gereken önlemler arasında bağışıklığı güçlendirmenin en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar ise koronavirüse karşı hangi besinlerin etkili olduğunu araştırırken, İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Çorlu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Öztopanlar, koronavirüs salgınından korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için 8 altın kurala uyulması gerektiğini söyledi. Öztopanlar, "Yiyeceğiniz besinleri seçerken besinlerin vitamin, mineral, protein veya liften zengin olmasına, çeşitli ve renkli sebzeler seçmeye dikkat edin. Her gün kilogram başına 30 ml su tükettiğinizden emin olun ve baharatların gücünden faydalanın" diye konuştu.

YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR BESİNLER SEÇİN

Öztopanlar, "Yükte hafif pahada ağır besinler seçin" diyerek; önerilerini şöyle sıraladı:

"Küçük miktarlarda yüksek kalori barındıran gıdalar gün içinde fark etmeden ihtiyacınızdan fazla kalori almanıza sebep olabilir. Yiyeceğiniz besinleri seçerken besinlerin vitamin, mineral, protein veya liften zengin olmasına dikkat edin. 1 paket çikolata yemek yerine liften zengin 1 elma ve proteinden zengin 1 bardak sütü tercih etmeniz sağlıklı besin seçimini oluşturacaktır."

HER RENKTEN SEBZEYE SOFRANIZDA YER VERİN

"Mevsim sebzelerinden günde 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketmeye özen gösterin. Mümkün olduğunca çeşitli ve renkli sebzeler seçin. Sarı, turuncu ve kırmızı sebzeler temel vitaminleri, karoten ve doğal antioksidanları daha çok içerir. Çiğ yenilen sebzeler bütün vitamin ve mineral içeriğini korur. Lif açısından da daha zengindir."

"NE KADAR SU İÇTİĞİNİZİ TAKİP EDİN"

Vücuttaki su oranının yeterli düzeyde tutulması yaşamsal önem taşır. Su, hücrelere oksijen ve besin öğelerinin taşınmasını, atık ürünlerin böbreklerden atılmasını sağlamakla birlikte sindirim sistemi, cilt sağlığı, bağışıklık sistemi üzerinde de önemli rolleri vardır. Her gün kilogram başına 30 ml su tükettiğinizden emin olun.

PİŞİRME YÖNTEMİNİZİ DİKKATLİ SEÇİN

Doğru besin seçimi kadar pişirme yöntemi de sağlığınızı etkiliyor. Yemeklerinizi hazırlarken kızartma/kavurma yerine ızgara/haşlama/fırın/yağsız tava/buharda pişirme yöntemlerinden uygun olanı tercih edin.

BAHARATLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Doğru yerde ve doğru miktarda kullanıldığında baharatlar tat duyunuza hitap ederken sağlığınıza da katkıda bulunacaktır. Kırmızı biber kapsaisin gücü sayesinde ağrıları azaltır, kilo kontrolünü kolaylaştırır, tansiyonu, kolesterolü dengeler. Zerdeçal bellek korumadan kanseri önlemeye, bağışıklığı güçlendirmeden karaciğer yağlanmasını azaltmaya kadar pek çok etki barındırır. Kan şekerini dengeleyen tarçın aynı zamanda antimikrobiyaldir.

YETERLİ LİF ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Sağlıklı beslenmenin anahtar noktası yeterli miktarda meyve, sebze ve tahıl bulundurmasıdır. Lif sadece bitkilerde bulunur ve sindirilemediği için kalorisizdir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması için dışkıya hacim kazandırır. Yüksek lifli diyetler sindirimi hızlandırır. Bağırsakta bulunan kanserojen maddeler, liflerle birlikte güvenli bir şekilde atılır. Lif alımı metabolizmayı ve sindirimi düzenler. Kan şekerinin normal seviyesinin korumasında ve besin öğelerinin emilmesinde etkilidir. Kolesterol seviyesini azaltır.

PROBİYOTİK İÇEREN GIDALAR ÖNEMLİ

Probiyotikler bağışıklığımıza destek olan, şekerimizi, kolesterolümüzü, kilomuzu ayarlamada bile önemli işlevler üstlenen, vitamin üreten, hazmı kolaylaştırıp güçlendiren ve daha pek çok alanda sağlığımıza neredeyse karşılıksız ama son derece önemli hizmeti aralıksız veren sadık ve faydalı bağırsak bakterilerimizdir.

Bu bakterileri dışardan daha fazla kazanmak, bağırsaklarımızda onlara daha fazla alan açmak, sayılarını mümkün olduğu kadar çoğaltmak çok önemli bir koruyucu sağlık unsuru. Bu nedenle probiyotik zengini yoğurt, kefir, peyniri düzenli tüketmek çok önemli.

SAĞLIKLI TABAK MODELİNE BİR GÖZ ATIN

Tabağınızın yarısını sebze ve meyveler ile,1/4 'ünü sağlıklı protein (tavuk/balık/hindi eti/yumurta/kurubaklagiller),1/4 ünü kompleks karbonhidratlar (tam buğday unu, bulgur,karabuğday gibi) ile doldurun. Yanına 1 bardak yoğurt,ayran ya da kefir ekleyin."


İstanbul, Rumeli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:17 Kaynak: DHA

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