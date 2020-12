"Güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli ve dengeli protein alımı önemli" - Son Dakika

"STRES DÜZEYİNİZİ AZALTIN"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Ünal, "Bir insanın bağışıklık sistemi sadece beslenmesinden değil, ruh halinden, düşünce ve davranışlarından da etkileniyor. Koronavirüs pandemisi hepimizin üzerine bir stres ve korku duygusu yarattı ayrıca sürecin belirsizliği de durumu daha da kötüleştirmekte. İnsanların belirsizliğe tahammülü gerçekten çok zor. Üstelik bu süreçte hijyen takıntısı da kontrol duygusunu ve endişeyi arttırıyor. Sakin kalmak için doğada yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, dua etmek, düşünceleri, duyguları yazmak ve çok fazla haber izlememek önem taşıyor. Bu konuda özellikle yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Her sabah aklınıza gelen iyi -kötü her şeyi yazıp yırtıp atmanız bilincinizi temizleyecektir. Bunun dışında doğa en güzel sakinleştiricidir, toprağa basmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler hem ruh haliniz hem stres seviyeniz hem bağışıklık sisteminiz için önemlidir" ifadelerini kullandı.

VÜCUDUMUZUN OLMAZSA OLMAZI: VİTAMİN VE MİNERALLER

"Bu pandemi olmasaydı ülkemizde yüzde 90 eksiklik görülen D vitaminine bu kadar önem verilmeyecek ve bu eksiklik yine hastalık riskini arttırmaya edecekti" diyen Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Ünal, D vitamini hem metabolik hem hormonal süreçlerde rol oynadığı hem de sistemimiz için çok önemli olduğu için mutlaka takviye edilmesi gereken bir mineraldir. D vitaminine her yaşta hepimizin ihtiyacı vardır. Takviye alırken böbreklere yük bindirmeyen K2 vitamini ile beraber olanları tercih etmek önemli. Bunun dışında C vitamini de her gün düzenli alınması gereken vitaminlerdendir. Bağışıklık düzeyi için çinko ve selenyum da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"PROTEİNLER BAĞIŞIKLIK İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Ünal, "Sistein zengini gıdaların en başında da protein zengini besinler; yumurta, süt ürünleri, beyaz ve kırmızı et ve soğan, sarımsak, karnabahar, lahana gibi kükürt zengini gıdalar geliyor. Glutamin aminoasidi de aynı şekilde bağırsaklar, mide, bağışıklık sistemi ve ruh hali için etkilidir. Et, süt, yumurta baklagillerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli ve dengeli protein alımı önemli" ifadelerini kullandı.

"FERMENTE ÜRÜNLER TÜKETİN"

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Ünal, "Mikrobiyota gıdaların sindirimi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, bazı vitaminlerin üretimi, bağırsak sağlığı, inflamasyonun önlenmesi, ideal vücut ağırlığının korunması, beyin faaliyetleri gibi çok farklı vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli roller üstlenir. Özellikle lahana, salatalık ve pancar turşusu içerdiği probiyotik ve prebiyotiklerle sağlık açısından önemli faydaları vardır. Bunun yanında ev yapımı yoğurt ve kefir de bağışıklık için çok önemli" dedi.

"GÜNDE 2-3 FİNCAN YEŞİL ÇAY İÇİN"

Güçlü bir bağışıklık sistemi için Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Ünal şu önerilerde bulundu:

Yeşil çay, kanserin önlenmesinden beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine kadar birçok yararı olan besin maddeleri ve antioksidanlar içerdiğine dikkat çeken Ünal, "Epigallocatechin gallate (EGCG) yeşil çayda bulunan ana polifenoldur ve insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Polifenoller hastalıklarda rol oynayan serbest radikallerin oluşumunu azaltabilir. Hücreleri ve molekülleri oksidatif hasara karşı korur. İçinde ayrıca L-theanine vardır. L-theanine, beyin sağlığı, dikkat ve anksiyete için faydalıdır. Yeşil çayın enfeksiyonlardan koruyan, kilo vermenize yardımcı olan, karaciğer, kalp ve diyabet hastalıklarına faydalı özellikleri vardır. Sağlık sorunu yaşamayan herkes, günde 2-3 fincan içebilir. Hipertansiyonu ve kalp hastalığı olanların kafein içerdiği için dikkatli kullanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"ORGANİK ELMA SİRKESİ İLE MİDE ASİDİNİ DESTEKLEYİN"

Ünal, "Midemiz enfeksiyonlardan korunmada kritik öneme sahiptir. Mide asidinin yeterli olması birçok hastalığı önlemektedir. Yanlış beslenme, hastalıklar, ilaçlar, yaşlılık ile beraber mide asidi yeterli gelmez ve bedenimiz virüslerden kurtulmakta zorlanır. Bunun için sabah ve akşam yemeklerden önce 1 bardak suya 1 yemek kaşığı organik elma sirkesi içmek mide asidini destekleyecektir" diye konuştu.

"YEMEKLERDE KEMİK SUYU KULLANIN"

Kemik suyunun önemini vurgulayan Ünal, "Bağırsakları destekleyen kemik suyu düzenli kullanımında bağışıklık için çok önemlidir. Çorbalarda ve yemeklerde kemik suyu kullanmak gripten, bağırsak hastalıklarına ve eklem problemleri ve cilde oldukça yararlıdır" dedi.

"DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN"

Ünal, "Açık havada yapılan egzersizler bağışıklık sisteminizi destekler ve özellikle terlemek toksinleri atmak açısından da faydalıdır" ifadelerini kullandı.

"EN GEÇ 23.00'DA UYUYUN"

Yapılan çalışmalarda melatonin yani uyku hormonunun koronavirüsten korunmada etkili olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Ünal, "Bu sebeple gece özellikle en geç saat 23: 00'da, tamamen karanlık bir odada, telefon, bilgisayar ve tabletten uzak olarak uyumanın melatonin hormonunu arttırmada önemli rol aldığı bilinmektedir" dedi.

"BAĞIŞIKLIĞA UYGUN BESLENME ŞEKLİNİ TERCİH EDİN"

Ünal, "Sağlıksız, paketlenmiş, şeker ve katkı oranı yüksek besinlerden uzak durun. Doğal, organik, sebze, meyve, et, tavuk, balık, turşu, kemik suyu, soğan, sarımsak, bitki çayları ve baharat içeren bir beslenme planı bağışıklık için etkili olduğu bilinmektedir. Bu dönemde kemikli etlere, kemik suyuna, sebze çorbalarına, turşu ve salatalara ağırlık vermek, metabolizmanız, sindiriminiz ve bağışıklık sisteminiz için çok etkili olacaktır" diye konuştu.