Güçlü Bir Örgütlenme Sorunları Çözer'

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği Aşağı Saksonya Şubesi'nin (UID) organize ettiği, iş insanları, STK temsilcileri ve konsolosluk görevlilerin katıldığı istişare toplantısı, AK Parti Milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya 'nın da katılımıyla Hannover 'de gerçekleştirildi. Başkan İlhami Oğuz'un selamlama konuşmasından sonra söz alan Başkonsolos Banu Malaman, "Başkonsolosluk olarak görevlerimiz dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözme gayreti içindeyiz. Buradaki STK'larımızın toplum çıkarına yaptıkları her türlü etkinlikleri destekliyoruz. Her türlü sorularınızı cevap verebilmek için de konsolosumuz ve ataşemizle birlikte bu toplantıya iştirak ettik" dedi.'BİRLİK OLURSA GÜÇLÜ OLUNUR'Milletvekili Zafer Sarıkaya ise "Eğitiminin ve yaşamının bir bölümünü Almanya 'da geçiren ve buradaki sorunları yakından bilen biri olarak; Türkiye 'de her kademedeki yetkililere azami ölçüde dertlerinizi anlatmaya gayret ediyorum" diye konuştu. Sorunların çözümü için STK temsilcilerine de büyük görevler düştüğünü dile getiren Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle ikincil sorunlarınızı erteleyip, birinci sorun etrafında kenetlenmelisiniz. Birlik olunursa güçlü olunur. Güçlü bir örgütlenme sorunların çözümünü kolaylaştırır."TRT'NİN ÇALIŞMALARI VARYurt dışında özellikle de Almanya'daki insanlarımızın parti ayrımı yapmaksızın sorunlarını dile getirmeye gayret ettiğini söyleyen Sarıkaya, "TRT'nin yurt dışına Almanca ve Türkçe yayın yapacacak şekilde çalışmaları var. Umarım yakında devreye girer" dedi. Türkiye-Almanya arasında oluşan gerginliğin sebebinin Türkiye'den kaynaklanmadığını; var olan gerginliğin giderilmesi doğrultusunda gerek Büyükelçilikler nezdinde, gerekse de Avrupa başkentlerinde her milletvekili, her yetkilinin sürekli bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.