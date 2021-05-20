Güçlü bir yönetimle seçime girmeye hazırlanan Abdurrahim Albayrak, Terim'i de ikna etmeye çalışıyor

Süper Lig'de sezon sona erdi, ancak Galatasaray için hareketli günler daha yeni başlıyor... Seçimli kongre tarihinin 19 Haziran olarak belirlenmesiyle, başkan adayları yeniden liste çalışmaları için kolları sıvadı. Böylece bir önceki süreç yeniden start almış oldu. Başkan olmak isteyenlerin, 28 Mayıs'a kadar Divan Kurulu'na listelerini sunması gerekiyor. Şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, resmi adaylık açıklayan isimlerdi. Ancak asıl sürpriz, yine Mustafa Cengiz yönetiminden çıkacak gibi görünüyor.

28 MAYIS'A KADAR SÜRESİ VAR

Fanatik'in haberine göre; İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 28 Mayıs'a kadar listesini hazırlamak için turlara başladığı ve aklındaki isimleri ikna etmesi halinde adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi. Öyle ki Albayrak'ın, Bodrum'da tatil yapan ve gelişmeleri takip eden teknik direktör Fatih Terim'le devamlı iletişim halinde olduğu hem yeni sezonu hem de transferleri planladığı belirlendi. Camianın iddialı figürlerinden biri haline gelen Albayrak, bir yandan liste hazırlıkları yaparken, diğer taraftan 'daha fazla geç kalmamak' amacıyla transfer çalışmalarını da bizzat yürütüyor.

ÇATI ADAY İÇİN UZLAŞMA

Ayrıca Cengiz yönetiminden bir sürprizin daha yolda olduğu da gelen haberler arasında. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz'in veya ekibinden bir başka yöneticinin, önümüzdeki günlerde başkan adaylığını duyuracağı ifade edildi. Mevcut yönetime muhalif kesimden bir grubun da farklı bir çatı aday üzerinde uzlaşmak için görüşmelerde bulunduğu da iddia ediliyor.