Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı - Son Dakika Ekonomi

Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı

6 saat önce

ABD ve Çin ticaret anlaşmasıyla destek bulan Asya piyasaları, Çin'den gelen verilerle haftanın son işlem gününü artıda tamamladı.

Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı, System.String[]
– ABD ve Çin ticaret anlaşmasıyla destek bulan Asya piyasaları, Çin'den gelen verilerle haftanın son işlem gününü artıda tamamladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uzun bir süredir beklenen ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından, Morgan Stanley'den gelen güçlü rakamlarla Wall Street de Perşembe gününü artıda tamamladı.

ABD'li yatırım bankası, şirketin net karı 2019'un dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27 artışla 10.9 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Aynı dönemde, Morgan Stanley'nin net gelirleri de yüzde 46.2 artarak 2.2 milyar dolara ulaşırken, seyreltilmiş hisse başına karı da 0.8 dolardan 1.3 dolara yükseldi.

ABD piyasalarında gün içinde gözlenen iyimserliğin kapanışta da devam etmesiyle;

Dow Jones yüzde 0.92,

S&P 500 yüzde 0.84,

Nasdaq yüzde 1.06 artıda kapandı.

Asya

Çin'den gelen güçlü verilerle, Asya piyasalarında da gün sonunda kazançlar izlendi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin ekonomisi 2019'da beklentilere paralel olarak yüzde 6.1 büyüdü. Buna ek olarak, Çin sanayi üretimi de Aralık'ta yüzde 6.9 artarken, aynı dönemde perakende satışlar da 41,169.9 milyar yuana ulaştı. Online perakende satışlar da 2019'da yıllık bazda yüzde 16.5 yükselerek 10,632.4 milyar yuan olarak hesaplandı.

Söz konusu güçlü Çin verileriyle Asya piyasalarında gün sonunda;

Nikkei 225 yüzde 0.49,

Kospi yüzde 0.25,

Shanghai Composite yüzde 0.25,

Shezhen Composite yüzde 0.30,

S&P/ASX yüzde 0.46 yükselirken,

Hang Seng yüzde 0.08 düştü.

Avrupa

Pekin ve Washington arasındaki ticaret anlaşmasının küresel belirsizliği hafifletmesinin ardından Avrupa piyasaları artıda başlarken, küresel ticarete ilişkin gelişmeler kapsamında Avrupa Birliği Ticaret Yetkilisi Phil Hogan ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Perşembe günü Washington'da iki ülkenin ticari ilişkilerini konuştu.

Veri gündeminde de yatırımcılar Birlşik Krallık'tan gelecek olan perakende satışlar ve Euro Bölgesi enflasyon verilerini izleyecek.

Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 0.60,

FTSE yüzde 0.34,

CAC yüzde 0.55 yükseldi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.06 artışla 110.210 yene ulaştı. Dolar karşısında euro değişmeyerek 1.11352 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.07 değerlenerek 1.30840 dolara yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu
Demba Ba'dan Mesut Özil'e destek: Müslümanlar zulüm görüyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:08:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]