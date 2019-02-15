Güçlü Dalyan Kimliği İçin Yeni Bir Oluşum

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı Başkanı Başar Koşargelir, Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Kurt, Dilara Koşargelir, Neslihan Aytoğan, Ertuğrul Ercan ve Rıza Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MUTSO) ziyaret etti.

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı Başkanı Başar Koşargelir, Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Kurt, Dilara Koşargelir, Neslihan Aytoğan, Ertuğrul Ercan ve Rıza Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MUTSO) ziyaret etti. Kuruluş aşamasında olan Vakfı temsilen gelen heyeti, MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan ağırladı. Vakfın kuruluş amacını aktaran Vakıf Başkanı Başar Koşargelir, "Bizler farklı şehirlerde ve farklı branşlarda eğitim almış, uzmanlaşmış iş adamlarıyız. Bir dünya görüşümüz var. Yola çıkarken bölgemizi bundan 10-15 yıl sonra nerede görmek istiyoruz diye sorduk kendimize. Dalyan halkının ve çocuklarımızın, orada yaşamaktan gurur duymalarını istiyoruz. Dalyan'ın potansiyelini biliyoruz ve bunu daha yukarılara, hak ettiği alanlara taşımak istiyoruz. Doğa harikası Dalyan'ın potansiyelini yükseltecek projeler yapmak ve bu amaçtaki çalışmalara destek vermek istiyoruz. Ayrıca, Dalyan'ın butik kalmasını, dokusunun bozulmamasını ve Dalyan'da her şey dahil tatil sistemine geçilmemesini önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.



MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan heyete, kuruluş amacı ve gösterilen emek için tebriklerini iletti. Ardından sosyal örgüt olma noktasında bir takım tavsiyelerde bulunan Başkan Özcan şunları aktardı: "Sivil toplum kuruluşları, gönüllülük esaslı ve yoğun emek isteyen kuruluşlardır. Bu nedenle öncelikle hepinizi özveriniz nedeniyle kutluyorum. Muğla tüm ilçeleri ve beldeleriyle ayrı ayrı bir değer. Bu değerleri bir araya getirip, ulusal ve uluslararası arenada bir büyük Muğla imajı oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. Dalyan özelinde konuşmak gerekirse, Dalyan doğası, tarihi, denizi, kültürü ve dokusuyla bir tabiat harikası. Ancak Dalyan'ın tanıtımı noktasında, bir kimlik çalışması yapılması gerekmekte. Doğru tema ve doğru pazarlama son derece önemli. Bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı desteklemeye hazırız." - MUĞLA

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