Son Dakika Haberleri: Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye
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Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye

1 saat önce

15 Temmuz'un 3. yıldönümünde şehitlerin acısı ve demokrasi zaferi, bir arada yaşanıyor.

Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye, System.String[]
15 Temmuz'un 3. yıldönümünde şehitlerin acısı ve demokrasi zaferi, bir arada yaşanıyor. İş dünyası temsilcileri güçlü demokrasinin yanında yine tek ses ve tek yürek oldular.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:52 
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