Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye

15 Temmuz'un 3. yıldönümünde şehitlerin acısı ve demokrasi zaferi, bir arada yaşanıyor.

15 Temmuz'un 3. yıldönümünde şehitlerin acısı ve demokrasi zaferi, bir arada yaşanıyor. İş dünyası temsilcileri güçlü demokrasinin yanında yine tek ses ve tek yürek oldular.

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