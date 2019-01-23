Güçlü Hacim ile 100.000'i Aşma Sınırında!

%6,78 yükseliş ile en çok dikkat çeken hisse YKBNK olup, düşüş tarafında en çok dikkat çeken hisse ise BERA (%-15,44) oldu. Yaklaşık bir yıl aradan sonra 97.500 seviyesindeki bir yıllık ortalamasının yüksek işlem hacmiyle aşılması endeksteki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. 100.000 psikolojik seviyesinin önümüzdeki günlerde aşılması durumunda 106.000 ve 112.000 seviyeleri yeni hedef olarak takip edilebilir. Borsa İstanbul 100 Endeksi gelişen ülke hisse piyasalarına (Brezilya, Hindistan, G. Afrika, …) kıyasla 2001 ekonomik krizinde görmüş olduğu en düşük seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle de yerli ve yabancı yatırımcıların BİST' e ilgisinin devam etmesini beklemekteyiz. Sabah itibariyle Asya piyasaları ABD vadelileri karışık seyir izlemekte.

USDTRY… Yatay Hareketi Devam Etmekte... Geçen hafta açıklanan TCMB faiz kararı ardından 5.34 seviyelerine gerileyen USDTRY sakin ve yatay seyrini devam ettirmekte. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliği korumakta olup, herhangi bir jeopolitik risk, aşırı dalgalanma veya negatif haber akışı olmadığı sürece bu yatay seyrin devamlılığı Türk varlıkları için olumlu bir gelişme olmaya devam edecektir. IMF'nin açıkladığı 2019 yılı küresel büyüme raporunda Türkiye'de ekonomik daralmanın beklenenden daha derin olacağını raporunda belirtmişti. BIST'in diğer ülke borsalarından pozitif ayrışması, risk iştahı sebebi ile Türk Lirası'na olan ilgiyi devam ettirebilir.

EURTRY… Euro'nun Yatay Seyri Devam Ediyor... Avrupa tarafından yaşanan belirsizlik ile yatay hareketine devam eden Euro, Türk Lirası karşısında hafif primli seyrine devam etmektedir. EURTRY, sabah saatlerinde 6.0778 seviyelerinde seyretmektedir.

EURUSD… Belirsizlikler Gündemini Koruyor... Geçen hafta Salı akşamı İngiltere parlamentosunda yapılan Brexit oylamasının reddedilmesi üzerine Brexit belirsizliği gündemini korumaya devam ediyor. Davos zirvesindeki çoğu ekonomistin görüşü Brexit'in ekonomide belirsizliği temsil etmesi (Avrupa tarafında) ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam edeceği yönünde. İlgili haber akışları takip edilecek olup, parite 1.1370 seviyelerinde seyretmektedir.

XAUUSD… ABD Tarafındaki Haber Akışı Üzerine Toparladı… ABD-Çin arasında yaşanan ticaret, görüşmelerinin tıkandığına yönelik haber ve IMF'in 2019 yılı global büyüme beklentilerini %3.5'a indirmesi global resesyon endişelerini arttırması ile ons altında toparlanmaya sebep oldu. Ons altın sabah saatlerinde 1284 seviyelerinde seyretmektedir.

GLDGR… Ons Altındaki Değer Kaybı ile Hafif Pozitif… Global haber akışı ile ons altının hafif alışlı seyri ardından gram altın 220TL seviyelerinin üstünü test etmektedir.

BRENT… Global Büyüme Endişeleri ile Yatay… Geçen hafta açıklanan verilerin olumlu gelmesi ile 60US$ üstünde tutunan petrol, ABD-Çin ticaret görüşmeleri haber akışının değişmesi ve IMF'nin global büyüme ile ilgili beklentileri aşağı yönlü revize etmesi, Brent'i aşağı yönlü baskılayıcı unsurların arttığını göstermektedir.

S&P 500… Sert Satışlar ile Geriledi… Yılın başından beri yükselişine devam eden endeks, Federal Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin tıkandığına dair haber akışı ile birlikte IMF'nin aşağı yönlü revizesi büyümeye ilişkin endişeleri artırarak sert satışlar getirmiştir.