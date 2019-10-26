Son Dakika Haberleri: "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" projesi
Son Dakika Güncel 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' projesi

"Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" projesi

1 saat önce

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum" projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

İl Müdürü Hamit Coşkun, Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan proje kapsamında bin 100 kişiye eğitim verildiğini belirtti.


Uzmanlar tarafından bilinçlendirme ve farkındalık arttırma toplantıları gerçekleştirildiğini aktaran Coşkun, "Anadolu irfanında müstesna bir yere sahip olan kadınların ve tüm bireylerin toplumda etkin bir rol alması, toplumla uyum içinde yaşayabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi için farklı hedef kitlelere yönelik farkındalık çalışmalarımız sürdürülecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplumsal cinsiyete dayalı çocuk gelişimi, okul-aile-çocuk ilişkisi, erken yaşta gebelik ve kadın sağlığı, öfke kontrolü ve aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddetin önlenmesinde emniyetin rolü konularında sunum yapıldı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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