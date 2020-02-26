Güçlü Kadınlar Projesi başlıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın öncülüğünde; kadınların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kadınları başarılı olabilecekleri pek çok alan için cesaretlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Projesi"nin tanıtım buluşması, 27 Şubat 2020 tarihinde, saat 14.00'da İstanbul Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleşecek.



Güçlü Kadınlar Projesi kapsamında yayınlanan "Güçlü Kadınlar" başlıklı kitap; Türkiye'nin iş dünyası, bilim ve iletişim arenasındaki önemli kadın figürleriyle yapılmış röportajlardan oluşuyor.



Kitapta; Halkla ilişkiler mesleğinin Türkiye'deki öncüsü Betül Mardin; Bigchefs Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü iş insanı Gamze Cizreli; gastronomi şefi ve yazar Jale Balcı; Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı, Bilim Virüsü Kurucusu, sosyal girişimci Şule Yücebıyık; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; iletişim profesörü Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural; ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Koru Hastanesi Sağlık Grubu Kurucusu Prof. Dr. Aydan Biri ile yapılmış ilham verici söyleşiler yer alıyor.



Yaşadıkları zorlukları aşmış ve başarıları ile iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı kitap, başta kadınlar olmak üzere hayallerinin ve hedeflerinin peşinde koşan, kendini geliştirmeyi amaç edinmiş, başarı yolunda emin adımlarla ilerleyen herkese ilham verecek. Kitabın bütün geliri kız çocuklarının kendi hikayelerini yazmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri için kullanılacak. - DÜZCE