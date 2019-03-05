"Güçlü Kadınlar" Sevenleriyle Buluşuyor!

Sevilen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak'ın, muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı hep kitap logolu ArtıkAranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin en sevilen isimlerinden Ebru Cündübeyoğlu ise ilk romanı Ferda'da kendisi de bir yazar olan Alzheimer hastası bir kadının hikâyesini, onun sımsıcak iç sesiyle anlatıyor. Ebru Cündübeyoğlu, dokunaklı ve sarsıcı romanında, yavaş yavaş hafızasını yitirmeye başlayan yazarın hikâyesi üzerinden hafızamızın kimliğimizi nasıl şekillendirdiğini irdeliyor.

Sevinç Erbulak ve Ebru Cündübeyoğlu, D&R tarafından düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacak hem de kitaplarını imzalayacaklar. Erbulak'ın imza günü, 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te D&R Kanyon'da; Cündübeyoğlu'nun imza günü ise 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te D&R Suadiye'de gerçekleşecek