Son Dakika Haberleri: "Güçlü Kadınlar" Sevenleriyle Buluşuyor!

"Güçlü Kadınlar" Sevenleriyle Buluşuyor!

6 dakika önce

Sevinç Erbulak ve Ebru Cündübeyoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında D&R tarafından "Güçlü Kadınlar" başlığıyla düzenlenen imza günlerinde sevenleriyle buluşacaklar.

Sevilen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak'ın, muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı hep kitap logolu ArtıkAranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin en sevilen isimlerinden Ebru Cündübeyoğlu ise ilk romanı Ferda'da kendisi de bir yazar olan Alzheimer hastası bir kadının hikâyesini, onun sımsıcak iç sesiyle anlatıyor. Ebru Cündübeyoğlu, dokunaklı ve sarsıcı romanında, yavaş yavaş hafızasını yitirmeye başlayan yazarın hikâyesi üzerinden hafızamızın kimliğimizi nasıl şekillendirdiğini irdeliyor.

Sevinç Erbulak ve Ebru Cündübeyoğlu, D&R tarafından düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacak hem de kitaplarını imzalayacaklar. Erbulak'ın imza günü, 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te D&R Kanyon'da; Cündübeyoğlu'nun imza günü ise 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te D&R Suadiye'de gerçekleşecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:04:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Güçlü Kadınlar" Sevenleriyle Buluşuyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]