Son Dakika Haberleri: "Güçlü performansı müjdelerle taçlandırıyoruz"

"Güçlü performansı müjdelerle taçlandırıyoruz"

37 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:38 

Ekonomi
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