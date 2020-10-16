Güçlü Tırnaklar İçin 8 Öneri - Son Dakika

Güçlü Tırnaklar İçin 8 Öneri

16.10.2020 12:07
Güçlü Tırnaklar İçin 8 Öneri, System.String[]

1- SUSUZ KALMAYINYeterli su içmek sağlık için gerekli olduğu gibi tırnaklar için de çok önemlidir.

1- SUSUZ KALMAYIN

Yeterli su içmek sağlık için gerekli olduğu gibi tırnaklar için de çok önemlidir. Yeterli nem olmadan tırnaklar kırılgan bir hale gelebilir ve kolayca kırılıp soyulabilir. Yeterince su içmek, tırnaklarınızın nemi korumalarına ve güçlü kalmalarına yardımcı olur.

2- BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenme tırnaklar için şarttır. Protein, vitamin ve minerallerle dengeli bir beslenme düzeniniz olduğundan emin olun. Tırnakların çabuk kırılması, geç uzaması ya da sararması çoğu zaman yetersiz ve sağlıksız beslenmeden kaynaklanır.

Demir, A vitamini, B12, Çinko, H vitamini gibi tırnak sağlığına etki eden vitaminlerce zengin beslenmelisiniz. Önemli vitamin ve minerallerden yoksun bir diyet, tırnaklarınız da dahil tüm vücudunuzu etkileyebilir.

3- TIRNAKLARINIZA KULLANDIĞINIZ ÜRÜNLERİ GÖZDEN GEÇİRİN

Çoğu oje veya bakım, tırnakları gerçekten zayıflatabilecek sert kimyasallar içerir. Tırnaklara zarar verebileceği için aseton içeren oje çıkarıcılardan da kaçınılmalısınız.

4- TEMİZLİK SIRASINDA ELDİVEN KULLANIN

Suya çok fazla maruz kalmak tırnaklarınızın zayıflamasına ve kırılgan olmasına neden olabilir. Özellikle bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken eldiven giyin. Böylece tırnaklarınızı hem sudan hem de çeşitli kimyasallar içeren deterjanlardan korumuş olursunuz.

5- TIRNAKLARINIZA NEFES ALDIRIN

Ne kadar kaliteli bir oje de kullansanız, tırnaklarınız ojeyle çok daha güzel görünse de tırnaklarınızın nefes alması gerekir. Sürekli oje kullanımı tırnağı zayıflatabilir. Bir hafta kadar oje sürdükten sonra, ojeyi aseton içermeyen bir oje çıkarıcıyla silin ve bir hafta boyunca tırnaklarınızın ojesiz kalmasına izin verin.

6- TÖRPÜLEME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Tırnaklarınızı testere gibi ileri geri hareket ettirmek aslında tırnaklarınızı zayıflatabilir. Sadece tek yönde törpüleyin ve çok fazla törpülemek tırnağı zayıflatabileceğinden özellikle tırnakların yan taraflarında dikkatli olun.

7- TIRNAKLARINIZI KISA TUTUN VE NEMLENDİRİN

Uzun tırnakların kırılma ve bir şeylere takılma olasılığı daha yüksekken, daha kısa tırnakların kırılma, çatlama olasılığı daha düşüktür. Bu da onları güçlü tutmaya yardımcı olur.

Ayrıca tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirdiğinizden emin olun. Ellerinizi yıkadıktan sonra ve özellikle ojenizi çıkardıktan sonra ellerinize bir el kremi sürün.

Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

8 - KOLAJEN TAKVİYESİ

Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Tırnaklarınızı kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

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Güçlü Tırnaklar İçin 8 Öneri

Sağlıklı Beslenme, Diyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Güçlü Tırnaklar İçin 8 Öneri - Son Dakika Magazin

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