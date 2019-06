"Güçlü Türkiye ve Türkiye'nin gelişmesi aynı zamanda çevre ülkeler ile özellikle Avrupa ülkelerinin...

Brüksel'de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Gurubu toplantısına iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupalı Parlamenterlere Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin katkısı konusunda görüşlerini bildirdi.

AB ile Türkiye arasında Kadınlar, gençler, emekliler gibi sosyal dayanışma yanında çevre, iklim ve hayvan hakları konusunda birçok projede işbirliği yapılması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Türkiye her açıdan potansiyel dolu bir ülkedir. Güçlü Türkiye ve Türkiye'nin gelişmesi aynı zamanda çevre ve özellikle Avrupa ülkelerinin daha ileriye gitmesi demektir. Avrupa ülkelerindeki git gide yaşlı nüfusun hakimiyet kurmasına karşı Türkiye genç nüfusu ile adeta gelecek vaat etmektedir. Ancak genç nüfusunda eğitim, iş sahibi, meslek sahibi olması gibi uzun vadede istihdam edilmesi ve sürekli eğitimi gerekmektedir. Bu açıdan bu konunun detaylı olarak irdelenmesi gerekmektedir. Hem belediye başkanı hem de bir akademisyen olarak gençler ile her zaman iç içe olmaktayım. Bu açıdan Gençlerin duygu ve düşüncelerini iyi bildiğim gibi bu konuda tespitlerim bulunmaktadır. Genç işsizlik çok yönlü bir oluşumdur. Ancak Türkiye'ye özgü değil, dünyanın genel bir sorunudur " dedi.



İşsizlik ile mücadele ve genç işsizlerin istihdamın aslında bir devletler üstü politika olduğunu ifade eden belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimler ile ilgili bu toplantının sonuçlarının AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çözüm ve çare olacağın kaydetti.



Başkan Dr. Palancıoğlu, iki gün süren toplantıda Türkiye Heyetinin ağırlıklı olduğunu ve her zaman olduğu gibi Türkiye'yi çalışmalar ve projeler ile en iyi temsil ettiklerini, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

