GÜÇSİYAD'dan İdlib'e insani yardım - Son Dakika
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GÜÇSİYAD'dan İdlib'e insani yardım

6 saat önce

Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GÜÇSİYAD), Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için sağlık malzemesi, giysi ve battaniye gönderdi.

GÜÇSİYAD'dan İdlib'e insani yardım, System.String[]

Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GÜÇSİYAD), Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için sağlık malzemesi, giysi ve battaniye gönderdi.


GÜÇSİYAD Güneydoğu Bölge Başkanı Mervettin Tosunlu, yaptığı açıklamada, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanların, zulüm ve toplu katliamlara maruz kaldığını ifade etti.

İslam coğrafyasında, küresel güçlerin kirli ve kanlı tezgahları nedeniyle mazlum ve masum sivillerin katledildiğini belirten Tosunlu, şunları kaydetti:

"Alevi-Sünni, Türk, Kürt, Arap diye ayrıştırılmak istenen Müslümanlar, bir damla petrol için bile kan dökmekten haya etmeyen şer güçlerin zulümlerine maruz kalmaktadır. İnsanlık ve İslam düşmanı Esad rejiminin uçakları, defalarca kez, Suriye'nin İdlib kentinde sivil yerleşim birimlerini hedef alarak, yüz binlerce insanı katlederken, milyonlarca insanı da yerinden, yurdundan etmektedir. Geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarına yansıyan görüntüler, hepimizin bağrına hançer gibi saplanmıştır. Bombalı saldırıda enkaz altında kalan baba ve oğlu, masum yüz binlerce insan gibi hayatını kaybederek, şehitlik mertebesine ererken, saldırılar sonrası ölümcül darbeler alıp, kanlar içinde kalan çocuğun, son bir gayretle 'Baba, baba' diye feryat etmesi, tüm İslam ve insanlık alemi gibi, bizim de içimizi parçalamıştır."


Tosunlu, İdlib'de zulme maruz kalan insanlara bir nebze de olsa faydalı olabilmek için dernek olarak sağlık malzemesi, giysi ve battaniyeden oluşan yardım paketleri temin ettiklerini bildirdi.

Yardımların İnsani Yardım Vakfı (İHH) Diyarbakır Şubesi vasıtasıyla savaş bölgesine ulaştırılacağını belirten Tosunlu, "Önümüzdeki süreçte, bu yardımları daha da artırmayı hedefliyoruz. Zulme maruz kalmış, mazlum din kardeşlerimize ülkemiz genelinde yardım kampanyası başlatarak onlara katkıda bulunalım. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Unutmayalım ki okyanusları oluşturan küçük su tanecikleridir." ifadelerini kullandı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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