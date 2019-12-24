Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı - Son Dakika Magazin

Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı

6 saat önce

Birçok eleştirmen tarafından kötü not verilen film, serinin diğer fimlerinin açılış rakamlarından aşağıda yer aldı.

Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı, System.String[]

Birçok eleştirmen tarafından kötü not verilen film, serinin diğer fimlerinin açılış rakamlarından aşağıda yer aldı. İlk üç günün rakamları her ne kadar beklentiyi karşılamasa da bu hasılatla dünyanın en büyük açılış yapan filmler listesine 12'nci sıraya yerleşti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:14 
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