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Gücü yetmedi: Yıldız Savaşları geçmişi arattı
6 saat önce
Birçok eleştirmen tarafından kötü not verilen film, serinin diğer fimlerinin açılış rakamlarından aşağıda yer aldı.
Birçok eleştirmen tarafından kötü not verilen film, serinin diğer fimlerinin açılış rakamlarından aşağıda yer aldı. İlk üç günün rakamları her ne kadar beklentiyi karşılamasa da bu hasılatla dünyanın en büyük açılış yapan filmler listesine 12'nci sıraya yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:14
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