Gücüm Emeğim Platformu İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Gücüm Emeğim Platformu İstişare Toplantısı

13.12.2021 20:18

TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinden oluşan "Gücüm Emeğim Platformu" çalışmalarına ilişkin 16 Aralık 2021 tarihinde "Gücüm Emeğim Platformu İstişare Toplantısı" düzenlenecektir.

TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinden oluşan "Gücüm Emeğim Platformu" çalışmalarına ilişkin 16 Aralık 2021 tarihinde "Gücüm Emeğim Platformu İstişare Toplantısı" düzenlenecektir.

Toplantıda ekli program çerçevesinde platformun mevcut durumu ve üst birlik kurulumu ile e-ticaret hususunda kooperatiflerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler aktarılacak; ayrıca e-ticaret uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı oturumları gerçekleştirilecektir.

I. OTURUM

10: 00 - 10: 30 Kayıt

10: 30 - 10: 40 Toplantı Açılış Konuşması/KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ

10: 40 - 11: 10 Gücüm Emeğim Platformu Mevcut Durum Sunumu/KUZKA SosyalKalkınma Birimi Uzmanı Elifcan ALTINIŞIK

11: 15 - 12: 00 E-ticaret Platformuna İlişkin Görüş ve Yol Haritası: Hukuki-Mali Hak ve Yükümlülükler/Av. Utkan ESER, SMMM Özgür DEĞİRMENCİ, SMMM Şerafettin DOĞRU

12: 00 - 13: 00 TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Üst Birliği'nin Kurulması: Haklar ve Yükümlülükler/ Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü

13: 00 - 14: 00 Öğle Yemeği

II. OTURUM**

14: 00 - 14: 45 Trendyol E-ticaret Uygulaması Tanıtımı ve Tecrübe Paylaşımı/Trendyol Ege- Akdeniz Bölge Satış Müdürü Serhat KARABOYUN

14: 45 - 15: 00 Çay Kahve Arası

15: 00 - 15: 45 Hepsiburada E-ticaret Uygulaması Tanıtımı ve Tecrübe Paylaşımı/Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Program Koordinatörü Duygu AKTAŞ

15: 45 - 16: 00 Çay Kahve Arası

16: 00 - 17: 00 Facebook Dijital Pazarlama Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı/ Facebook Türkiye Kamu Ortaklıkları Müdürü Burak KARAGÖL

17: 00 Kapanış

*Pandemi tedbirleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulmuştur. Çevrim içi katılımcılarımız için toplantı boyunca zoom hesabı açık tutulacaktır.

**II. Oturumda sunum yapacak katılımcılarımız sunumlarını çevrim içi gerçekleştirecektir.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Gücüm Emeğim Platformu İstişare Toplantısı - Son Dakika


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