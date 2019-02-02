Son Dakika Haberleri: Gücümüze Güç Katmanın Fırsatını Verin"

Gücümüze Güç Katmanın Fırsatını Verin"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gücümüze güç katmanın, kuvvetimize kuvvet katmanın ve ülkemizin yarınlarına 4,5 yıl boyunca güçlü adımlarla gidebilmenin fırsatını verin bize." dedi.

Gücümüze Güç Katmanın Fırsatını Verin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gücümüze güç katmanın, kuvvetimize kuvvet katmanın ve ülkemizin yarınlarına 4,5 yıl boyunca güçlü adımlarla gidebilmenin fırsatını verin bize." dedi.

Çankırı'nın Orta ilçesi Dernekler Federasyonunca, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Yaren Gecesi etkinliğine katılan Soylu, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, hedeflerini, bağımsızlığını çekemeyenlerin milleti birbirine düşürmek için yıllardır birçok oyun yaptığını belirtti.

Soylu, Türkiye'nin, geçmişte, terörle, siyasi ve ekonomik sorunlarla mücadele etmekten hedeflerini unuttuğuna dikkati çekerek, "60 yıl önce uçak imal eden Türkiye, uçak imal etmeyi unuttu. Bir taraftan enerji santrallerimizi, barajlarımızı çok daha iyi yapıp memleketlerimizi ışıklandırmayı unutturmak istediler. Fabrikalarımıza enerji vermeyi unutturmak istediler. Hep dışarıya bağımlı olalım istediler. Amerika şapkayı çıkardığı zaman hepimiz diz çökelim istediler. Sözümüzü söyleyemeyelim, fısır fısır kendi aramızda konuşalım istediler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesini, ekonomik atılım yapmasını ve özgüven kazanmasını engellemek isteyenlerin türlü oyunlar oynamaya devam ettiklerini söyleyen Soylu şöyle konuştu:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, bu süreç içerisinde, Türkiye sadece milletin verdiği oyla, başka hiçbir şeye güvenmeden, Amerika'ya Avrupa'ya bakmadan, insansız hava aracımızı da, ATAK helikopterimizi de yaptık, kendi füzemizi de gemimizi de bölünmüş yollarımızı da şehir hastanelerimizi de 81 ilde üniversitelerimizi de yaptık. Dünyanın her tarafına, 'Ne yaparsanız yapın büyümemizi, zenginleşmemizi, özgürleşmemizi engelleyemeyeceksiniz' diye mesajımızı ortaya koyduk."

"Terörle mücadele iradeyle yapılıyor"

Soylu, terörle mücadelenin sadece silahla yapılmadığına işaret ederek "Terörle mücadele iradeyle yapılıyor." dedi.

Bakan Soylu, Avrupa'nın, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine çöktüğü günlerde millet destek vermezse 2023, 2053, 2071 hedeflerinin bir hayal haline geleceğini dile getirdi.

Ülkelerin dönem dönem zorlu ve sıkıntılı süreçler yaşadıklarını söyleyen Soylu, "Biz direnirken, Amerika'nın Avrupa'nın bize yaptığı saldırılara karşı ayakta dimdik durmaya çalışırken bizim gücümüzü eksiltmeyin. Şu anda gücümüze güç katmanın, kuvvetimize kuvvet katmanın ve ülkemizin yarınlarına, 4,5 yıl boyunca güçlü adımlarla gidebilmenin fırsatını ne olursunuz verin bize." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel
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