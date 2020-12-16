Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

16.12.2020 13:33
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu, System.String[]

Sinop'un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65'i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu.

Sinop'un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65'i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu. Şu günlerde Ayancık'a ikinci fabrikayı açmanın heyecanını yaşayan Özcan, "En büyük hayalim kadın ağırlıklı bir iş yeri açmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

12 yaşında tekstille tanışan Çiğdem Özcan'ın en büyük hayali kadınları istihdam edebileceği bir tekstil fabrikası açmaktı. O hayaline yıllar sonra kavuşan Çiğdem Özcan, şimdi ikinci fabrikayı açmak için gün sayıyor. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çiğdem Özcan, "Biliyorsunuz ki işinizi bilmediğiniz, çıraklığını yapmadığınız bir şeyin sahibi olamazsınız. Ben tekstilin tozunu küçük yaştan beri yutmuş biriyim. 12 yaşında tekstille tanıştım. Tekstile distribütörlük yaparak başladım, sırasıyla uzman yöneticilik ve süpervizörlük yaptım. Ben, patronla işçi arasında her zaman köprü görevindeydim. Bu köprülük esnasında da kendime aşıladığım doğrular vardı. Patronu düşünmek zorundaydım çünkü onun bir koluydum; işçiyi de düşünmek zorundaydım çünkü onları ben çalıştırıyorum. Yani köprü olurken o kadar eğilip büküldüm, yoğuruldum, piştim ki "artık bu işi kendi başıma yapmalıyım, kendi işimin patronu olmalıyım" dedim" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZ KADIN AĞIRLIKLI"

2012 yılında Gerze'ye geldiğini ve 2017 yılında da fabrikayı açtığını ifade eden kadın girişimci Çiğdem Özcan, "Eşimden başka kimse bana inanmadı. 10 yıldır Gerze'de yaşıyorum, 4-5 yıl yönetici olarak çalıştım, yöneticilik yaptığım dönemde çok iyi insan yatırımı yaptım; önce ektim şimdi de biçiyorum. Ben Sivaslıyım ama burası artık benim de memleketim oldu. Soranlara Sivas Gerzeliyim diyorum. 3 sene geride kaldı. Sinop-Gerze'de 22 kişiyle başlamıştık. Şu anda 2020 yılındayız ev 70 kişiyle çalışıyoruz. Çalışanlarımız kadın ağırlıklı. 70 kişinin 65 'i kadın" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki aylarda Ayancık'ta ikinci fabrikayı açacaklarını belirten Özcan, "2019 yılında bir proje yapıldı Ayancık'ta. Orada da inşaatımız devam ediyor. Bir ay sonra Allah nasip ederse bize teslim edilecek. 200 kişi istihdam edilecek o fabrikada. Orada daha çok insana dokunabileceğim, daha çok insanla temas halinde olacağım. O fabrikada kadın ağırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Özcan, "İhracat olarak Almanya'ya Hollanda'ya, Polonya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya ürünler dikiliyor" açıklamasında bulundu.

(Mustafa Usta/İHA)

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Ayancık, Sinop, Gerze, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı         
13:03
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei