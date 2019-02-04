Güdak ve Tedak'tan Karda Doğa Yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık Kulübü (GÜDAK) ve Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri karda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık Kulübü (GÜDAK) ve Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri karda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Ortak etkinlik planlaması kapsamında Torul ilçesine bağlı Berzop Yaylası'nda yaklaşık 50 santimetreyi bulan karlı yolda 14 kilometre yürüyen dağcılar, tarihi İpek yolu güzergahındaki 4 saatlik yürüyüşü Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nda tamamladı.



Yürüyüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, Trabzon-Erzurum yolunu takip eden tarihi İpek Yolu rotasında zor ve keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.



Berzop Yaylası'nda yer yer 50 santimetreyi bulan karlı rotada 14 kilometre yürüyüş gerçekleştirdiklerini bildiren Akbulut, "Zor ama keyifli bir yürüyüş yaptık. Parkuru 4 saatte tamamladık. Bu etkinliği TEDAK ile birlikte yapmaktan mutluyuz. Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve keşfetmek ve bunun yanında insanları da hafta sonu spora yöneltmek için başlattığımız faaliyetlerimiz artarak devam edecek." dedi.



TEDAK üyesi Ercan Bostan da GÜDAK ile zaman zaman keyifli programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Orman rotasını takip etmelerinin yürüyüşü daha da keyifli kıldığını aktaran Bostan, "GÜDAK ile 10 yıldır birlikteyiz. Birlikte keyifli programlar yapıyoruz. Bundan sonra 2 kardeş kulüp olarak ortak etkinliklerimizi artırıp sık sık bir araya gelmek istiyoruz." diye konuştu.

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