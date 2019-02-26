Son Dakika Haberleri: Güdat'tan Kış Temel Eğitim Kampı

Güdat'tan Kış Temel Eğitim Kampı

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) yeni ikinci eğitim dönemine kış temel eğitim kampı ile başladı.

Güdat'tan Kış Temel Eğitim Kampı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) yeni ikinci eğitim dönemine kış temel eğitim kampı ile başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GÜDAT yeni döneme kış temel eğitim kampı ile eğitimlerine başladı. Niğde'nin Aladağlar mevkisinde gerçekleştirilen faaliyete 28 kişilik katılım sağlandı. Faaliyet içerisinde; Karda temel yürüyüş eğitimi, kar duvarı yapımı, iglo yapım eğitimi yeni üyeler ve eğitmenler tarafından hazırlanarak faaliyet devam etti. Çeşitli etkinliklerle günlerini daha eğlenceli bir şekilde tamamlayan GÜDAT üyeleri Gaziantep Üniversitesine döndü.

Topluluk Lideri Kemal Doğan, kış temel eğitim kampına katılan yeni üyelere, eğitmenlere, GAÜN Kültür Müdürlüğüne ve her daim katkısını esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ederek, Üniversite flamasını ve Türk bayrağını Türkiye'nin tüm dağlarında dalgalandırmaktan gurur duyacaklarını söyledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

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