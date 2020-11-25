Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı - Son Dakika

Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı

25.11.2020 14:51
Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye olarak hayata geçirdikleri 'Birlikte Başaracağız' projesi ve belediyenin çalışmalarını anlatıp, projenin ana amacının işsizliği azaltmak olduğunu vurguladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye olarak hayata geçirdikleri 'Birlikte Başaracağız' projesi ve belediyenin çalışmalarını anlatıp, projenin ana amacının işsizliği azaltmak olduğunu vurguladı.

ı 'Yöremizden' adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen ve ilçede işsizliği azaltacak 'Birlikte Başaracağız' projesinin yanı sıra Battalgazi Belediyesinin çalışmalarını dünya ve Türkiye'nin farklı kentlerindeki dinleyicilere kısaca anlattı.

"Projemizin ana amacı işsizliği azaltmak"

AK Parti belediyeleri olarak hizmet belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliği de önemseyen bir anlayışını ilk gün ki aşkla yürüttüklerini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Biz sosyal belediyecilik kapsamında insanlarımıza neler sunabiliriz bunun çalışmaları doğrultusunda 'Birlikte Başaracağız Projesi'ni hazırladık. Projemizin ana amacı işsizliği azaltmak. Belediyemiz tarafından hazırlanan 1 milyon 100 bin TL bütçeli "Birlikte Başaracağız" projesinin protokolünü Fırat Kalkınma Ajansı ile imzaladık. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü bizim proje iştirakçilerimiz. Malatya'da iş açığı olan 6 farklı sektörde, 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlara eğitimler verilerek, özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırıldıktan sonra sektörde istihdam edilmelerini sağlayacağız. İşsizliğin bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesini amaçladığımız projede, işsizliğin azaltılması, sosyal kalkınmanın hızlandırılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, toplumun çekirdeği olan aile içerisindeki düzensizliklerin azaltılmasına destek olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan dayanışma içinde olan güçlü toplum temellerini sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Günlük harçlıklarını vermek suretiyle eğitim vereceğimiz 210 kişinin yüzde 10'unu, kendi bünyesinde hizmet veren Mormaş şirketimiz istihdam edecek. Belediyeler genellikle iş kapıları olarak görülüyor. Başvuran insanlarımızın çoğu ile görüşme yaptığımızda 'Ne iş olsa yaparım' ifadesini kullanıyorlar. Ne iş olsa yaparım diyen insanların belli bir el becerisi olmayışından dolayı istihdamına engel teşkil ediyor. İnşallah proje ile biz onlara bir sanat kazandıracağız, el becerilerine göre ahşap sektöründe hangi birimde daha aktif olabilecekse becerilerini ortaya çıkaracağız. Bu insanlarımıza ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan destek olacağız. Özellikle projede eski hükümlüleri tercih ediyoruz. Hükümlü vatandaşlarımız cezaevinden çıktıktan sonra dışarıda ciddi problem yaşıyor. Bizim bu tür insanlarımızı topluma kazandırmamız gerekiyor. Bu proje ile o kardeşlerimizi topluma kazandırma, rehabilite etme ve aldıkları eğitim sonrasında dışarıda iş bulabilme imkanına rahatça kavuşacaklar. Kadınlarımız için de daha öncesinde sosyal projeleri bir bir hayata geçirmiştik. Battalgazi Belediyesi olarak kurduğumuz Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimize kayıtlı üyelerimizin ürettiği ürünler, her hafta salı günü Gazi Parkı içerisinde kurduğumuz Hanımeli Pazarımızda satarak, hem üretimi güçlendiriyorlar hem de ev ekonomilerine destek oluyorlar. Öte yandan yakın tarihte bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ile beraber hayata geçireceğiz. Kısa süre içerisinde bu projenin de imzasını atacağız. Projelerdeki birincil amacımız, insanlarımız arasındaki sosyal, ekonomik ve gelir farkını ortadan kaldırıp, insanların birbirine entegrasyonunu sağlamak. Tüm vatandaşlarımıza 3 altın kurala uymalarını diliyor ve korona virüssüz bir hayat diliyorum" dedi. - MALATYA

Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı - Son Dakika


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