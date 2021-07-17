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Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

17.07.2021 13:51
Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla sohbet etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Abuzer Altın ile birlikte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük hareketliliğin yaşandığı Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, kurbanlık satışları ile ilgili bilgiler aldı.

Pazar yerinde kurbanlık satıcıları ve alıcılarıyla bir araya gelerek "hayırlı işler" dileğinde bulunan Başkan Güder, vatandaşların taleplerini de dinledi. Pazar yerinde bulunan tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Başkan Güder, bazı vatandaşlarla satıcıların yaptığı pazarlığa ortak olarak, her iki tarafın fiyatı konusunda anlaşma sağlamasına da yardımcı oldu.

Vatandaşların rahat bir ortamda bayram geçirmelerini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını belirten Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımızın her zaman bizlerin yanında olmuştur. Hayvan Pazarı'ndaki sıkıntılarla yakından ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, "Battalgazi Belediye Başkanımız bizi sadece bayram arifelerinde değil, her zaman ziyaret ediyor. Sorunlarımız ve sıkıntılarımızı dinliyor. Başkanımız içimizden biri. Yine bizleri unutmadı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ise "Bayram arifesi Hayvan pazarında bizleri ziyaret eden Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret bizleri memnun etti" şeklinde konuştu.

"Hayırlı ve bereketli pazarlar olsun"

Üreticilere ve vatandaşlara bereketli pazarlar dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sevinçle, heyecanla beklediğimiz bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, dostluğun ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı günlerdir. Yüce Allah'ın bize bir lütfu olan Kurban Bayramı da, paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız, yoksulları, kimsesizleri gözettiğimiz, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, unutulmaya yüz tutan değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olan özel günümüze sayılı günler kaldı. Bugünde Hayvan Pazarı'nda bayram hazırlıklarının ne şekilde yürüdüğünü görmek, yetiştirici ve kurbanlık alan vatandaşlarımızın varsa sorunlarını çözmek adına, pazarımızı ziyaret ettik. Bayrama sayılı günler kaldı. Hayvan pazarımız gayet hareketli ve yoğun. Vatandaşlarımız büyük bir heyecan ile kurbanlıklarını alıyor. Güzel ve huzurlu bir bayram geçirmek dileğiyle. Ben şimdiden tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyor, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli pazarlar dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Kurban Bayramı, Osman Güder, Malatya, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güder, canlı hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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