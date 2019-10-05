Güder, çocuklarla Arslantepe'yi gezdi

Özel gereksinimli çocuklar Battalgazi'de bulunan tarihi Arslantepe Höyüğü'nü gezdi. Öğrencilere bu gezide eşlik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Burada bir değeri ve mirası açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Yereldeki tarihi bir yapıyı dünyaya açmış olacağız" dedi.



Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencilerini bu hafta tarihi bir yolculuğa çıkardı. Bünyesinde tedavi gören özel gereksinimli çocukları, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve tarihi dip derinliği Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü'nü gezdirdi. Bu tarihi yolculukla Arslantepe Höyüğü'nü yakından tanıma fırsatı bulan özel gereksinimli çocuklara Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de eşlik etti.



Belediye olarak Battalgazi'deki tarihi bir değeri ve mirası açığa çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Güder, "Öncelikle özel gereksinimli çocuklarımız, bizim için çok çok kıymetlidir. Onlara bu tür etkinlikler yapmakta bizim boynumuzun borcudur. Böylesine güzel ve anlamlı bir gezi düzenleyen Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'mizi kutluyorum" dedi.



Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz'den Malatya'ya uzmana heyetin geldiğini anımsatan Güder, "Heyet, önümüzdeki Haziran ayında toplanacak olan Dünya Miras Komitesi'ne raporlar sunulacak. Bu tavsiye raporlar doğrultusunda Arslantepe, UNESCO Dünya Kültür Miras listesine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak" şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediyesi olarak Arslantepe'nin Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini de dile getiren Güder, "Biz burada bir sınav veriyoruz. Burada bir değeri ve mirası açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Yereldeki tarihi bir yapıyı dünyaya açmış olacağız. Bu yönüyle bizde büyük bir heyecanla bekliyoruz. Fakat geçen yıla göre ziyaretçi sayısında biraz düşme var. Arslantepe Höyüğü'müz geçen yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl ise sayı 25 bin civarında. Bu sayılar böyle bir tarih mirası için yeterli mi? Tabi ki değil. Höyüğümüzü aylık 50 bin kişinin ziyaret etmesi gerek. Bu sayıya ulaşabilmek için yaptığımız görüşmeler sonunda rehberlerimizi buraya getirdik ve önümüzdeki aylarda burada binlerce yerli ve yabancı turisti çekmeyi amaçlıyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 yıllık bir mirası, gelecek nesillere aktarmanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu. - MALATYA