Güder'den insan hakları günü mesajı - Son Dakika

Güder'den insan hakları günü mesajı

10.12.2020 16:47
Güder'den insan hakları günü mesajı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Güder, yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yıldönümü. Yani Dünya tarihinde insan hakları ile ilgili ilk beyanname olan ve bütün insanlığı içine alacak şekilde insan haklarını düzenleyen Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesinden 1316 yıl sonra kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, dünyada insan hakları açısından önemli bir kilometre taşıdır. İnsan haklarını ortak temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu beyanname, bugün de dünyanın her köşesindeki milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Türkiye tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden birisidir. Bir arada yaşamanın gerektirdiği haklar ve mesuliyetler insanı eşref-i mahlükat yapan bilgiden ayrı düşünülemez. 'Hak ve mesuliyet' birlikte düşünülür ve bütün insanların eşit dünyaya geldiği fikriyle anlam kazanır. Türkiye olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya, mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Beyanname, tüm dünya devletleri tarafından da ortak değerler olarak kabul edilmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu, başta yönetimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerine ait bir görevdir. Nasıl ki virüs köy, kasaba demeden dünyanın her bir ücrasına kadar yayıldı ve etkilerini gösterdi, bizler de hem devletler hem bireyler olarak, hem sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve özel girişimler olarak, "herkes farklı, herkes eşit" anlayışıyla bu işte biriz, birlikteyiz iradesini daha çok göstermeliyiz. Bu vesileyle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi. - MALATYA

Güder'den insan hakları günü mesajı

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den insan hakları günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Macron'un Türkiye karşıtlığı bitmiyor! AB liderlerine çağrı yaptı Macron'un Türkiye karşıtlığı bitmiyor! AB liderlerine çağrı yaptı         
17:02
Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi         
16:51
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:12:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güder'den insan hakları günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei