Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu - Son Dakika

Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülürken, toplantıda konuşan Başkan Güder, kentsel dönüşümün önemi konusunda vurgu yaptı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda, toplam 12 gündem maddesi görüşüldü. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet mini ekskavatör alımı oy birliği ile kabul edilirken, Çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında alınan 1 adet Kazıcı Yükleyici İş makinesi kamu hizmetine tahsisi yapıldı.

4 gündem maddesi imar komisyonuna sevk edildi

İmar plan değişikliğine ait bazı gündem maddeleri ile birlikte Selçuklu mahallesinde yeni açılmış isimsiz sokağa ve Toygar Mahallesinde bulunan isimsiz sokağın isimlendirilmesine dair gündem maddesi de, İmar Komisyonu'na sevk edildi.

" Gecikmeler sulamadan kaynaklı"

Toplantıda bilgilendirme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Derme Deresi'nin DSİ üzerinden yapılması gereken çalışmaları başlattık. Bazı gecikmeler olabiliyor. Gecikme de oradaki suları yanal kanal olarak verip tarımsal sulamaya verebileceğimiz yer yok. Dolayısıyla tek kanal var ve onla da sulama yapılıyor. Şu dönem sulama dönemi olması dolayısıyla çalışmada gecikme var ama çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız görüşmelerde çalışmalar 12. ayda bitmiş olacak. Çalışma bir aşamaya geldikten sonra da biz peyzaj çalışmasını yapmış olacağız. O bölgede kentsel dönüşümün başlatılması elimizi de rahatlattı. Kısa sürede peyzaj düzenlemesini başlatacağız. Derme deresine birde köprü yapmayı düşünüyoruz. Öğrenciler geçerken zaman zaman sıkıntı yaşandığı bilgisi geliyor" dedi.

"Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz"

Kentsel dönüşüm hakkında ise Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki dönüşüm en kısa zamanda gerçekleşecek. Çalışmalar sürüyor. Çalışmalar bittiğinde daha yaşanabilir mekanlar oluşturulacak. Mahalledeki insanımızın birçoğu da bu çalışmayı destekliyor. Daha dün yeni bir deprem yaşadık. Kentsel dönüşüm artık olmazsa olmaz hale geldi. İnsanımızın can güvenliği her şeyden öncedir " ifadelerini kullandı.

"Tarım ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz"

Güder ayrıca, "Sosyal tesisler anlamında da çalışmalarımız sürüyor. Eylül ayında Trafik Park'taki sosyal tesisimizi açacağız. Diğer tarafta Yeşilçam Caddesine bir sosyal tesis yapıyoruz. Onu da yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız. İki yatırımın toplam tutarı 4 milyon lira civarında. Bununla birlikte İspendere'nin ıslahı ile ilgili de Cumhurbaşkanlığımızdan bir ödenek bekliyoruz. Tarım ile ilgili de kurumlarla çalışma yapıyoruz. Kadın Kooperatifimizi de açıyoruz ve kadınlarımızın el becerilerini ortaya çıkaracağız. Herkesin oraya uğramasını da tavsiye ediyorum" dedi.

"Şahıslar üzerinden kinimiz olamaz"

Yeni Malatyaspor ile ilgili gelişmelere de değinen Başkan Güder, "Bizim kimseye kinimiz olamaz. Bazı konularda ısrarcı olunmamalı. Olmuyorsa bir noktada bırakmak gerekir. Çok ısrar ettiğimizde de çok zarar edebileceğimizi söyledik. Taze kan gelirse ligde kalırız diye düşünüyorum. Şahıslar üzerinden bir kinimiz, nefretimiz olamaz. Herkesten, her şeyden önce bizim ortak noktamız Malatyaspor. Herkese saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül Ayı Toplantısını 2 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14: 00'da Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu - Son Dakika
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