Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu - Son Dakika

Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu

20.12.2020 11:53
Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 Aralık'ta kutlanan "Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin üyeleri ile bir araya geldi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 Aralık'ta kutlanan "Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Güder, "Başarılı kooperatifler, hem üreticinin hem de tüketicinin sorunlarının çözümünde çok önemli bir görevini yerine getiriyorlar" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte her yıl 21 Aralık'ta kutlanan "Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle fahri başkanlığını Yıldız Güder'in yaptığı 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin üyeleri ile bir araya gelerek, bu özel günlerini kutladı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarında çok önemli ve vazgeçilmez bir yeri o!an kooperatiflerde markalaşmanın önemine değinen Başkan Güder, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın, toplumsal hayatta insanları kuvvetlendirdiğine de dikkat çekti.

"Üretici kadınlarımızın her daim yanındayız"

Sosyal sorumluluk ilkesi ile çalışan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin temelinde dayanışma, topluma ve insana hizmet olduğunu anlatan Başkan Güder, "Dünya Kooperatifçiler Günü münasebetiyle Battalgazi Belediyemizin öncülük ettiği ve bir yıl önce kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin değerli üyeleriyle, satış noktasında bir araya geldik. Amacımız, kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine biraz daha aktif olarak dahil etmek ve gelişen dünya konjektöründe kadınlarımızın hak ettiği yeri almalarını sağlamaktır. Özellikle Malatya'mızda ev hanımlarımız kendi ev işlerine biraz daha fazla zaman ayırıyorlar. Ev işlerini yaparken de el emeği göz nuru ürünler evde üretiyorlar. Bizlerde üretici ve tüketicilerimizi kooperatifimizde buluşturuyoruz. Hem kadınlarımızı üretimin içine çekiyoruz hem de ev ekonomilerine böylelikle katkıda bulunuyorlar. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Malatya'da ilk endüstriyel mutfağa sahip, satış noktası bulunan, kurduğu hanımeli pazarıyla ve üretici üyelerinin fazla olmasıyla Malatya'mızda önde gelen kooperatiflerden bir tanesi. Kooperatifimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını olmasına rağmen çok ciddi çalışmalara imza attılar. İnşallah 2021 yılında bu çalışmalarının üzerine koyarak ilerlerler. Kooperatifçilikte markalaşma çok önemlidir. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Malatya'daki kooperatiflerimiz bir araya gelerek, bilgi birikim ve tecrübe paylaşımlarını yapmalarını istiyoruz, arzuluyoruz. Bunları fikirleri tek çatı altında toplarsak eğer ben inanıyorum ki kadınların ürettikleri ürünler, uluslar arası mecralarda tanıtma imkanı bulacak. Bizler, Battalgazi Belediyesi olarak üretici bayanlarımızın her daim yanındayız. Türkiye'deki kooperatif üyelerimiz başta olmak üzere Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatif üyelerimizin bu özel gününü kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Üreticilerimizin de 2021 yıllarını ben şimdiden tebrik ediyorum. 2021 yılınız 2020 yılından daha iyi ve güzel olsun" dedi. - MALATYA

Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu
Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu
Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu

Osman Güder, Battalgazi, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den kooperatifçilikte markalaşma vurgusu - Son Dakika


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