Güder'den MHP İl Başkanlığına Ziyaret

AK Parti Battalgazi
Belediye Başkan adayı Osman Güder
, seçim çalışmaları kapsamında MHP Malatya
İl Başkanlığını ziyaret etti.
MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğuna aktaran Avşar, "Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Bu imtihandan başarıyla çıkmak, milli bekamızın haysiyet konusudur. Yerel seçimler sadece seçimden ibaret değildir. Türkiye
'nin bekası, millet kaynaklarının sadece milletin geleceği için harcanmasıdır. Bizler MHP olarak herhangi bir çıkar gözetmeksizin ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Biz inşallah Cumhur İttifakı olarak Battalgazi'de Osman Güder'in arkasındayız. Onun kazanması için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Güder de Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı MHP'ye teşekkür ederek, "MHP bir değerdir. Bülent Avşar ile de Malatya ayrı bir değer kazandı. Kendilerinin duruşu gerçekten çok önemlidir. Malatya için kendi çıkarlarını bir kenara bırakmışlardır. Biz kendileriyle istişare içindeyiz. Gösterdikleri çabalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.
31 Mart'ta bir sınav verileceğini bildiren Güder, Cumhur İttifakı olarak bu sınavdan alınlarının akıyla çıkacaklarını kaydetti.