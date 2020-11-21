Güder'den Mimarlar Odasına ziyaret - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada konuşan Güder, önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının yapıldığını belirterek, "Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerimizi kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki komisyon raporu kabul edildi. Battalgazi'nin önünü açma noktasında belediye olarak üzerimize düşen ciddi bir yükümlülüğü yerine getirmiş olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Bir yandan imar problemini çözerken, diğer yandan da ilçenin dört bir yanında yeni imar yolları açtıklarını ifade eden Güder, "Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar bölgenin gelişmesine katkı sunmak amaçlıdır. Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Fidanel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.