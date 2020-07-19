Güder'den müdür Kutlu'ya ziyaret - Son Dakika

Güder'den müdür Kutlu'ya ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğüne atanan Tekin Kutlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğüne atanan Tekin Kutlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Osman Güder, "Malatyalı bir hemşehrimizin Malatya İl Müdürlüğünde görev alması, daha öncesinde burada görev alması, esnafı tanıması Malatya'mız için bir avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile beraber, yaklaşık 1 ay önce SGK Malatya İl Müdürlüğüne ataması yapılan Tekin Kutlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir Malatyalının bu göreve getirilmesinin şans olduğunu belirtti.


Başkan Güder, "Yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan SGK İl Müdürü Tekin Kutlu'ya hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. SGK demek sigorta demek. Sigorta insanlar için, devletler için, ülkeler için her zaman önem arz eden bir nokta. Bu nokta hassas olması hasebiyle buralarda yapılan hizmetler, yapılan icraatlar özellikle işveren hem de işçi statüsünde bulunan vatandaşlarımızı önemli derecede etkilemekte. Daha öncesinde de sigorta müdürlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde genelde işverenin, iş sahiplerinin işlerini kolaylaştırma adına çalışmalar yapılması gerektiğini özellikle istihdamın ülkemiz için önemli bir sorun kaynağı olduğunu ve bu noktada hep beraber mücadele etmemiz gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Malatyalı bir hemşehrimizin Malatya İl Müdürlüğünde görev alması, daha öncesinde burada görev alması, esnafı tanıması Malatya'mız için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Allah onların da eksikliğini vermesin. Türkiye'de sağlık gideri Türkiye'nin bütçesinin önemli bir kısmını teşkil etmekte, buda SGK üzerinden karşılanmakta. Dolayısıyla her bir vatandaş olarak bizde sağlık primlerimizi ödeyerek SGK'mıza yardımcı olmamız gerekiyor. Tekrar müdürüme görevinde başarılar muvaffakiyetler diliyorum. Allah hiç birimize yapmış olduğumuz işte mahcup eylemesin, bizleri başarılı kılsın" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren SGK İl Müdürü Tekin Kutlu da "Değerli başkanım Osman Güder'e ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Göreve başlayalı yaklaşık 1 ay oldu. Mevla'm hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Her ikimiz içinde, Başkanım için de aynı dilekleri sunuyorum. Biz hizmet sektöründeyiz, Malatya'nın 801 bin nüfusu var ve biz bu nüfusun tümüne hitap ediyoruz. Bu noktada hizmetlerimizi daha iyi sunmak için elimizden gelen gayretin en iyisini de yapacağız. İnşallah Mevla da bizi mahcup etmez. Tekrardan başkanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den müdür Kutlu'ya ziyaret - Son Dakika
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