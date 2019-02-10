Son Dakika Haberleri: Güder'den Müsiad'a Ziyaret

Güder'den Müsiad'a Ziyaret

52 dakika önce

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Güder'den Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Malatya şube başkanlığında 26 Ocak'ta bir görev değişimi yaşandı, üyelerimiz bizleri bu görev layık gördüler. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise "Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun diyoruz. MÜSİAD Türkiye ve Malatya'mız genelinde, toplumumuza bir çok fayda sağlamış kurumdur" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

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