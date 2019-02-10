Güder'den Müsiad'a Ziyaret
52 dakika önce
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
AK Parti Battalgazi
Belediye Başkan Adayı Osman Güder
, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya
Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Malatya şube başkanlığında 26 Ocak
'ta bir görev değişimi yaşandı, üyelerimiz bizleri bu görev layık gördüler. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise "Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun diyoruz. MÜSİAD Türkiye
ve Malatya'mız genelinde, toplumumuza bir çok fayda sağlamış kurumdur" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:40 Kaynak: İHA
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