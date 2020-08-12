Güder'den normal hayata dönüş açıklaması - Son Dakika

Güder'den normal hayata dönüş açıklaması

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Malatya'nın Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflara uyarılarda bulunarak, "Kurallara uyarsak normal hayata...

Güder'den normal hayata dönüş açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Malatya'nın Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflara uyarılarda bulunarak, "Kurallara uyarsak normal hayata dönüşümüz daha hızlı olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 'Korona virüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında korona virüs denetimlerine hız veren Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu market, pazarlar, toplu taşıma aracı, lokanta, kafeterya ve taksilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Düzenli periyotlarda denetimlerini gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi ekiplerinin, denetimlerine aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Başkan Güder, kurallara uyulduğu takdirde yeni normalle birlikte normal hayata dönüşün daha da hızlı şekilde olacağını vurguladı.

"Battalgazi belediyesi olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların tedbirlere riayet ettiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda mülki amirler ve yerel yöneticiler bulundukları ilçelerde, beldelerde vatandaşların pandemi sürecinde nasıl davrandıklarını görmek ve pandemiye uyulup uyulmadığını kontrol etmek adına denetimler yapıyorlar. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak, ekiplerimizle beraber, ilçemizin işlek olan caddelerindeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın pandemi noktasında maske taktıklarını ve alınan kurallara uyduklarını gördük. Kurallara uymayan birkaç arkadaşlarımıza kurallara uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarımızı yaptık. Dünya'yı etkisi altına korona virüs hastalığının insandan insana bir enfeksiyon kaynağı olduğunu ifade ettik. Esnaflarımız sürekli farklı farklı müşterilerle muhatap oluyorlar. Gelen insanların kesinlikle bir taşıyıcı olabileceğini ve şüpheli olduğunu unutmamalılar. Onun için iş yerlerinde kesinlikle maske kuralına riayet etmeliler ve müşterilerini de uyarmalılar. Malatya başta olmak üzere Ülkemizde pandemi ile ilgi son zamanlarda virüsün yayılması noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Malatya'mızda da bu salgının engellenmesi için yeni normalle birlikte normal hayatımıza dönebileceğimizi vatandaşlarımıza ifade ettik. Bu konuda Zabıta ekiplerimiz her zaman vatandaşla ve esnaflarımızla iç içeler. Maskelerin takılması, mesafenin korunması ve temizliğe dikkat edilmesi noktasında denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Umudumuz inşallah kısa sürede Ülkemizde ve Malatya'mızda yaygın olan bu hastalığın en düşük seviyeye düşürülmesi için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den normal hayata dönüş açıklaması - Son Dakika
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