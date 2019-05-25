Son Dakika Haberleri: Güder'den öğrencilere bayram hediyesi

Güder'den öğrencilere bayram hediyesi

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluşağı İlkokulu öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi çeşitli hediyeler verdi.

Güder'den öğrencilere bayram hediyesi, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluşağı İlkokulu öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi çeşitli hediyeler verdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı Mahallesi'nde bulunan Kuluşağı İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere Ramazan Bayramı öncesi bayram hediyesi olarak tişört, boyama kitabı ve yapboz hediye etti. Beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ile birlikte Kuluşağı İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Güder, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.

Öğrencilere, Battalgazi Belediyesi ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri tarafından bayram hediyesi olarak hazırlanan tişört, boyama kitabı ve yapbozları hediye eden Başkan Güder, "Bugün Kuluşağı mahallemizin ilkokulunda öğrencilerimizle bir araya geldik. Bugün belediye çalışanlarımız bizimle beraber. Aynı zamanda üniversitemizin kız öğrenci yurdundaki yöneticiler ve öğrencilerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret ettik. Özellikle Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu, Ramazan'da davranılması gereken şekillerin neler olduğunu ifade etme adına, bu manevi atmosferi paylaşmanın nasıl olacağını sergileme adına bugün öğrencilerimizle beraberiz. Tabii bir çocuğu sevindirmenin 'dünyayı sevindirmek' olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda küçük hediyelerle gelip, bu küçük kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yavrularımızın gönüllerini almaya çalıştık ve çocuklarımızın da çok mutlu olduğunu görmüş olduk. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, bu tür organizasyonları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:19 Kaynak: İHA
Osman Güder, Battalgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Bayram Sonrası Boşanacağı İddia Edildi Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güder'den öğrencilere bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]