Güder'den sürpriz ziyaretler - Son Dakika

Güder'den sürpriz ziyaretler

10.05.2021 15:54
Güder'den sürpriz ziyaretler, System.String[]

Battalgazi'de 'Engellilere pozitif ayrımcılık' düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede ikamet eden ve korona virüs salgını boyunca evlerinde kalan özel gereksinimli bireyleri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında da unutmayarak evlerinde ziyaret etti.

Battalgazi'de 'Engellilere pozitif ayrımcılık' düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede ikamet eden ve korona virüs salgını boyunca evlerinde kalan özel gereksinimli bireyleri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında da unutmayarak evlerinde ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını evlerinde geçiren özel gereksinimli 6 aileyi evlerinde ziyaret ederek, "Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz" dedi.

İlk olarak Hanımınçiftliği Mahallesi'nde işitme engelli bulunan 11 yaşındaki Yağmur Ödemiş ve 6 yaşındaki A. Emin Ödemiş kardeşleri ziyaret eden engelli dostu Güder, iki kardeşim sağlık durumları hakkında aileden geniş bilgi aldı. Özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler ile Engelliler haftalarını kutlayan Başkan Güder, sonrasında ise Kültür Mahallesi'nde ikamet eden orta düzey zihinsel engeli bulunan 17 yaşındaki Melike Özdil'i evinde ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından fiziksel engelleri bulunan 52 yaşındaki Nurgul Bayat ve Özkan Türer'i ziyaret eden Başkan Güder, özel gereksinimli bireylere ve ailelere herhangi bir ihtiyacı olup olmadıklarını sordu. Ziyaret edilen ailelerden 'Tek ihtiyacımız bizim yanımızda olmanız ve en büyük destekçimizde sizsiniz' cevabını alan Başkan Güder, son olarak Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden Otizm hastası 14 yaşındaki Berk Can Bereket ile kendisine mektup yazan ve hafif düzeyde görme engeli bulunan 28 yaşındaki Saadet Zeren'i evinde ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendi.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başkan Güder'in kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Saadet Zeren ise, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok ama çok teşekkür ederim. Kendisine mektup yazdım. Görmek istediğimi söyledim. Buraya kadar beni görmek için geldi. Başkanımız çok iyi melek gibi birisi. Bana hediyeler getirdi. Allah razı olsun kendisinden. Çok ama çok mutluyum. Allah onu bin katı mutlu etsin" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Berk Can Bereket'in annesi Yeliz Bereket, "Pandemi süreci öncesinde daha aktif bir hayatımız vardı. Bu süreç benim için çok zor geçti. Mecburen eve kapanmak zorunda kaldık. Çocuğumu dışarıya sadece yürüyüş için çıkardım. Bu hastalığa yakalandık ama çok şükür atlattık. Bu zor süreçten geçerken Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de bizleri ziyaret ettiler, yalnız bırakmadılar. Kendilerine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin" derken Baba Muhammed Bereket ise "Sağlık açısından çok şükür iyiyiz. Engelli dostu başkanımız engelliler haftası nedeniyle bizleri evimizde ziyaret ettiler. Kendilerine bu duyarlılığından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Onların mutluluğu her şeye değer"

Özel gereksinimli bireylere her zaman olduğu gibi yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Engelliler haftası nedeniyle bugün özel gereksinimli bireylerimizi ziyaret ettik. Aslın onlar engelli değil, özel gereksinimli evlatlarımız. Özel gereksinimli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onları bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklı yaşıyor olmamız yarın da sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle empati yaparak özel gereksinimli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına koşmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle Malatya'da özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Engelsiz Yaşam Merkezimiz aktif olarak hizmet vermektedir. 250'nin üzerinde bireyimiz burada hizmet alıyor. Amacımız burada evlatlarımıza iyi bir eğitim vererek, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak. Özel gereksinimli bireylerimize yardımcı olmak öncelikle gönül işidir. Bu bilinçle hareket ediyor ve çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz" diye konuştu. - MALATYA

Güder'den sürpriz ziyaretler
Güder'den sürpriz ziyaretler
Güder'den sürpriz ziyaretler
Güder'den sürpriz ziyaretler

Osman Güder, Engelli, Mevla, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den sürpriz ziyaretler - Son Dakika


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