Güder'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Güder'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 16:41
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Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesaj ile tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesaj ile tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. 2021 yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Güder, "Her yeni yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar, yeni beklentilerdir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yılbaşı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. 2021 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni yılın barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileyen Güder, "Her yeni yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar, yeni beklentilerdir. Yaptığımız her işte olduğu gibi geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2021 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde kullanmalıyız. 2020 yılı gerek ülkemiz gerekse dünya için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yeni yılda, umutlarımızı tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıp, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek ilimiz, ilçemiz ve ülkemizin daha da gelişmesi için çabalamalıyız. Ülkemizin, güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. 2020 yılı tüm insanlık için eşi benzeri olmayan zorluklarla geçen, tüm alışkanlıklarımızın yıkıldığı olduğu bir yıl oldu ancak karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara rağmen, 2020'nin bize öğrettikleri de var. En önemlisi de dayanışmanın, yardımlaşmanın önemi çok güzel örneklerle karşımıza çıktı. 2021 yılında da yapacağımız yatırımlarla daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi inşa çalışmalarımız bizim en önemli vazifemiz olacaktır. Vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak projeler ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız pandemi dolayısıyla tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalı, kurallara daha fazla riayet etmeliyiz. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılla birlikte tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınının son bulmasını, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Battalgazi'deki hemşerilerimiz başta olmak üzere Şehit yakınları ve Gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Güder'den yeni yıl mesajı

Osman Güder, Yeni Yıl, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


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