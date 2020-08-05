Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge'ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.

Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge'ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.

Art arda yaşanan depremler sonrasında büyük korku yaşayan mahalle sakinleri Başkan Güder'in bu ziyareti sonrasında çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

4 Ağustos Salı günü Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan AFAD verilerine göre 5.2 şiddetindeki deprem Battalgazi'nin bazı mahallelerini de etkiledi. İlçe genelinde çok şiddetli bir şekilde hissedilen deprem, ilçenin Pütürge sınırında bulunan mahallelerde bazı evlerde zarara neden oldu. 24 Ocak'ta yaşanan depremde büyük oranda zarar gören evlerde çatlaklar büyürken, bazı yapılarda kısmi hasarlar oluştu.

Depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pelitli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Güder, zarar gören evleri incelerken mahalle sakinlerine moral verme adına bir araya geldi. Başkan Güder, depremzedelere her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Mahalle sakinleri de ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

Depremzedelerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Merkez üssü Pütürge ilçesi olmak üzere AFAD verilerine göre 5.2 Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Battalgazi'miz Malatya'mız ve civar iller bu depremden etkilenmiş oldular. Biz de daha önceki depremde etkilenen, özellikle deprem üssüne yakın olan mahallelerimizi ziyaret ettik. İlk bilgileri de telefonla muhtarlarımızdan ve mahalle halkından aldık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda sıkıntılı bir durumun olmadığını ifade ettiler. Biz de depremden sonra olay mahallinde binalarda herhangi bir sorun sıkıntı var mı diye şuan Pelitli Mahallemizdeyiz. Aşağıdan gelirken evleri ziyaret edip evlere baktık. 5.7 olmasına rağmen daha önce depremden etkilenen evlerde, yapıların bu depremden de azda olsa etkilendiğini gördük. Muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın bizden talebi daha önceki depremde ağır hasarlı olan yapıların, evlerin yerlerine veya devletimizin belirleyeceği yerlere kısa sürede konutların yapılması. Bu konuyla alakalı olarak öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı sonrasında AFAD ve bizim TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya'da 9. aydan sonra kış mevsimini yaşamaya başladığını, özellikle bu yüksek yerlerde soğuk havanın etkisine girildiğini ve sobaların kurulmaya başlandığını söylediğimizde, TOKİ bize şunu ifade etti; Yerler belirlendiğinde kısa sürede yapıların yapılıp, yani 1 veya 2 ay gibi bir sürede, vatandaşa teslim edileceğini ifade ettiler. Şuan vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde bazılarının burada değil de şehir merkezinde yapılacak olan konutlara talipli olduklarını ifade ettiler. Yaz döneminde 1-2 ay gibi bir süre burada ürünlerini toplama adına vakit geçirdiklerini, konteynır gibi yapılarda kalabileceklerini bu nedenle şehirdeki yapılara talipli olduklarını söylerdiler. Bizler de isteyenlerin burada ya da şehirde yapılacak deprem konutlarında hak sahibi olacağını ifade ettik. Özellikle Pelitli Mahallesinin yerleşkesi dağlık alanda. Buralarda yer belirleme çalışması yapılmış ama yer belirleme noktasında bir sonuca ulaşılamamış. Valimiz ile AFAD ile yapacağımız görüşmelerde yerlerin tespit edilip kısa sürede buradaki yapıların da yapılmaya başlanılmasını takip ediyoruz. Depremin merkez üssü Pütürge'de de ağır hasarlı veya orta hasarlı evlerin etkilendiğini sayın Başkanımız Mikail Sülük ile yaptığımız görüşmelerde bize ifade ettiler. Bu bölgelerde de etkileşimler oldu. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Başımız sağ olsun diyebileceğimiz bir olayla karşı karşıya gelmedik. Herkese geçmiş olsun. Buradan da vatandaşlarımıza ifade ediyoruz özellikle Battalgazi'mizde bu depremden dolayı kentsel dönüşümün de olabilmesi için hızla hareket ediyoruz. İnşallah iki bölgede bu kentsel dönüşümümüz başlayacak. Belki meydana gelen depremde konutlarımız ciddi oranda etkilenmemiştir ama daha yüksek şiddette olabilecek bir depremde Allah muhafaza istemediğimiz sonuçlar olabilir. O yönüyle şuna herkesin tedbir alması gerekiyor. Uzmanlarda ifadelerinden şunu kullanıyorlar, özellikle Malatya bölgesinde insanların depreme karşı duyarlı olması, tüm tedbirleri alması konusunda beyanları var. Bunları da dikkate almamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Güder'in kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk ise, "Başkanımız bugün bizleri ziyarete geldi çok mutlu olduk. Bizi sordu sağ olsun. Biz çok sıkıntıdayız. Bizim burada 10. Aydan sonra kış geliyor, dağın başındayız. Devletimiz sağ olsun insanlarımıza bakıyor. Biz bir an önce deprem yardımları yapılsın istiyoruz. Millet şimdi bu evlerin yapılmasını bekliyor. Ama bugüne kadar ne bir adım atıldı ne de bizlere bir şey söylendi. Evlerimizin kışa yetişmesini istiyoruz. Başkanımız Osman Güder, bu sıcakta hareket ederek depremden saatler sonra buraya geldi, dertlerimizi dinledi. Biz bunu unutmayacağız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Buraya kadar geldi sanki bizlerin evlerini yaptı, bitirdi. Bizleri yalnız bırakmasınlar, sahipsiz bırakmasınlar yeterli bizlere" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Malatya, Pelitli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Manchester City, Bournemouth'tan Nathan Ake'i 41 milyon sterline transfer etti Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi         
19:23
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı         
18:41
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü         
18:34
Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız         
18:33
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum         
18:27
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik         
18:19
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı         
17:29
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı         
16:39
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak         
16:19
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı         
10:37
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı         
09:52
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü         
09:38
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek         
09:29
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 23:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei