Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi

03.05.2021 13:53
Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi, System.String[]

Orduzu bölgesinde yapımı devam eden 30 metrelik bağlantı yolu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Orduzu bölgesinde yapımı devam eden 30 metrelik bağlantı yolu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Orduzu bölgesinde devam eden bağlantı yolu açma ve alt yapı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Orduzu'daki Gelincik Tepesi bölgesine daha modern ve güvenli bir ulaşım olanağı sağlamak amacıyla açılan 30 metre genişliğindeki bağlantı yolunda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Güder, Battalgazi'yi daha güzel yarınlara hazırlamak için ilçenin her bir bölgesinde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Çalışmaların Haziran ayında biteceği müjdesini veren Başkan Güder, "Battalgazi'mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Başkanımız çalışmaları yakından takip ediyor"

Orduzu bölgesinde güzel bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayan Bahadır Grup Sorumlusu Veysi Eminoğlu, "Şuanda Orduzu bölgemizde TOKİ bağlantı yolunu yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Açılan bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarını da yapacağız. Buradaki çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve MASKİ'ye hiçbir ek ücret ödemeden bu çalışmalar yapılıyor. Allah'ın izniyle çok güzel bir çalışma olacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları sürekli takip ediyor. Birebir bizimle irtibattalar. Sorunlarımız ile ilgileniyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçemizde hizmet kitabını yeniden yazıyoruz"

Battalgazi'yi daha güzel yarınlara hazırlamak adına ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Daha yaşanabilir bir Battalgazi'nin temellerini atarken, ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Battalgazi'de hizmet kitabını yeniden yazıyoruz. Battalgazi'mizi Şuan Orduzu'ya açılan 30 metrelik bağlantı yolu açma çalışmalarını inceliyoruz. Haziran ayının sonu gibi çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Orduzu bölgesindeki alt yapı çalışmalarımızda devam ediyor ve verdiğimiz hizmet sözümüzü yerine getiriyoruz. Orduzu'muzda imara açılmayan bölgelerinde imar çalışmaları yapacağız. Battalgazi'mizi mazisine layık istikbale kavuşturacağız. Bu çalışmaları yaparken Büyükşehir Belediyemizden ciddi destekler alıyoruz. Selahattin Gürkan Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi'mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi'mizi ve Orduzu'muzu güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi
Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi
Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi
Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi

Osman Güder, Haziran, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, ekiplerin Orduzu'daki çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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