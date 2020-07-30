Güder, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Güder, hayvan pazarını ziyaret etti

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesinde Arefe günü kurbanlık satışı yapılan Malatya Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan satımı ve hayvan alımı yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

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Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesinde Arefe günü kurbanlık satışı yapılan Malatya Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan satımı ve hayvan alımı yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Güder, vatandaşları Kurban Bayramı öncesinde uyararak, mutlaka maske takılması, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hayvan Pazarını ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesinde pazarda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Battalgazi Belediyesi tarafından Pazarda kurban satışı yapanlara ve kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştirdi.

"Bölgemizde hayvancılığın gelişmesi için projelerimiz var"

Hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Güder, "Meslek olarak Veteriner Hekim olmamız dolayısıyla daha önceki yıllarda hayvancılık ile alakalı sivil toplum örgütlerinde görev almıştık. Malatya'nın hayvancılığını korumak, geliştirmek adına bir dizi çalışmalarımız olmuştu. Belediye başkanı olduktan sonra da özellikle bölge hayvancılığını geliştirmek, çiftçilerimize destek olma adına, hayvancılıkla ilgili proje ve çalışmalar yapıyoruz. Gerek canlı hayvan pazarı olsun, gerek Süt Üreticileri Birliği Başkanımız olsun, Damızlık Koyun Keçi Üreticileri Birliği, Et Üreticileri Birliği başkanlarımız ile sık sık bir araya gelerek hayvancılık ile alakalı sorunların çözümleri noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizde hayvancılığın geliştirilmesi adına 2 proje hazırladık. Bu projelerimizden bir tanesi kabul edildi. İkincisi de inşallah yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sonuçlanmış olacak. Tabi burada vatandaşımızın, çiftçimizin ihtiyacı olan makineleri, belki vatandaşımızın normal koşullarda elde edemeyeceği makineleri biz belediye olarak elde edip vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kurban bayramı denilince hayvanların kesimi akla geliyor. Kesimden dolayı hem bir hekim gözüyle pazarımızı incelemek ve gözlemlemek varsa eksiklikleri tespit ederek bu eksiklikleri giderme adına buradayız" dedi.

"3 kurala uymalıyız"

Pandemi konusunda vatandaşımızın mutlaka uyması gereken kuralların olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte vatandaş olarak olarak uyulması gereken kurallarımız var. Malatya'mızda COVİD -19 salgınında ciddi artışlar söz konusu. Bu pandemi ile toplum olarak mücadele etmek oldukça önemli. Bu bayramda da vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Burada pazarımızı dolaşırken, Battalgazi Belediyesi olarak maske dağıttık. Maskesiz vatandaşlara uyarılarımızı yapıyoruz. Şuan pandeminin bulaşabileceği en önemli noktalardan birindeyiz. Baktığımızda vatandaşlarımız kalabalık bir ortamda kurbanlarını almaya çalışıyorlar. Burada bizim 3 tane kuralımız vardı. Birincisi hijyen, ikincisi maske ve üçüncü ise mesafenin korunması. Mesafeyi burada koruma adına güçlük çekiyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olması lazım. Bayramda da çok mecbur olmadıkça ziyaret yapmaması, vatandaşlarımızın kurbanlarını kestikten sonra evlerinde istirahata çekilmesi önemli. Vatandaşımızın duyarlılığı bu hastalığın yayılma hızını engeller. Bayramda Malatya'mıza yurt dışından ve il dışından gelecek olan vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bayram sevinç ve kardeşliktir"

Bayramın sevinç, kardeşlik, huzur olduğuna inandığını ifade eden Başkan Güder, "Bayram sevinçtir, soframızı paylaşmaktır, zamanımızı paylaşmaktır ancak içinden geçtiğimiz bu zor günle ve salgın bu bunlara engel oluşturuyor. Biz bu hastalığı ülke olarak, millet olarak yenmek zorundayız. Bunun çözüm yolları da temizlik, maske ve hijyene dikkat etmektir. Bunlara dikkat ettiğimiz de bu hastalığı kısa sürede atlatmış olacağız. Özellikle vatandaşlarımız bu noktaya hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Ben buradan Tüm İslam aleminin, ülkemizin, Battalgazi'mizin, tüm Malatya'daki vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, insanların eski normal hayatlarına dönmüş olduğu bir hayat ve nice bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımız sorunlarımızı hemen çözüyor"

Canlı Hayvan Dernek Başkanı Ramazan Kırma ise, "Bugün Malatya canlı hayvan pazarında Başkanımız Osman Güder bizleri ziyaret etti. Başkanım seçimlerden önce de, ilçe başkanı olduğu dönemde de, bayramlarda da her zaman bizleri sürekli ziyaret ediyor, bize destek oluyor. Sorunlarımızı kendisine ilettiğimizde hemen çözmüştür. Bayram öncesinde de bizleri ziyaret ederek onurlandırdı, gururlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanımız pandemi sürecinde bizleri yalnız bırakmadı"

Hayvan Pazarı Veteriner Hekimi Süleyman Karaca da, "Kıymetli meslek büyüğümüz, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in bugün ki ziyareti bizleri onurlandı. Hayvan pazarı başkanımız Ramazan Kırma'nın da dediği gibi Başkanımız pandemi sürecinde bizleri yalnız bırakmadı. Desteğini en üst düzeyde, elinden geldiğinin fazlasıyla verdi. Hayvan pazarında gerekli bütün tedbirler üst düzeyde alındı. Başkanımıza üreticiler ve Malatya halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kurban Bayramı, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika
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