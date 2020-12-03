Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi - Son Dakika

Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi

03.12.2020 12:44
Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim ve tedavi gören özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, onlara moral verdi. İlk olarak fiziksel engeli bulunan Emine Salik ve ailesini ziyaret eden Başkan Güder, daha sonra fiziksel ve hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan Seher ve Fahriye Erduran kardeşlerin evine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü mutluluklarını gizleyemeyen özel gereksinimli bireylerden Seher ve Fahriye kardeşler, Başkan Güder'e spor branşlarında aldıkları madalyaları gösterdi. Her fırsatta özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir araya gelerek onlara destek veren Başkan Güder, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ziyarette Başkan Güder'e AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti.

"Osman başkanımız gönlümüze dokundu"

Ziyaretten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Emine Salik, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ziyareti bizleri çok ama çok mutlu etti. Eskiden belediye başkanları kimsenin evine gitmezdi, şimdi ise Osman Güder başkanımızı biz evimizde ağırlıyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz. Aile babası gibi. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidiyorum ve orada tedavi görüyorum. Oradan da çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Emine Salik'in annesi Hatice Salik ise, "Battalgazi Belediye Başkanımızı çok beğeniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri ziyaret etti. Kızım Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde evden çıkıyor. Tedavisini görüyor. Yüzünde artık tebessüm var. Allah başkanımızdan razı olsun" derken, Baba Ramazan Salik ise "Başkanımız bize her zaman destek oluyor. Biz, Battalgazi Belediyemizden memnunuz. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Allah razı olsun kendisinden. Kızım başkan beyi görünce çok mutlu oldu. Bu tür ziyaretleri her zaman bekleriz" şeklinde konuştu.

Seher ve Fahriye Erduran kardeşler de, "Başkanımız bizi ziyaret ettiği için mutlu ve sevinçliyim. Yaşam merkezi de çok eğlenceli, güzel vakit geçiriyoruz. Derslerle ilgileniyorum ve boş zamanlarda da kitap okuyorum. Bizleri evimizden ziyaret etti. Hediyeler getirdi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelli ailesi olmanın zor bir görev olduğuna değinen Seher ve Fahriye Erduran'ın babası Salih Erduran, "Başkanımız 3 Aralık Dünya engelliler günü nedeniyle bizleri ziyaret etti, teşekkür ediyorum. Başkanımız bizim gönlümüze dokundu. Engelli ailesi olmak da kolay değil, engelliyi eğitmek de kolay değil. Ben yıllardır içindeyim. Benim de engelim var. Bende engelli bir vatandaşım. Tabi biz aile olarak zorluk yaşıyoruz ama bu kutsal görevi yapan eğitimcilerimiz daha da zorluk yaşıyor. Başkanımız bizim her zaman destekçimiz. Kendisinden razıyız. Çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yüzlerindeki gülümsemeye vesile olduysak, ne mutlu bize"

"En büyük engel sevgisizliktir" diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle tüm engeller aşılır. İnsan ilişkilerinin temelinde, sevgi bulunmaktadır. Sevgi olmadan hiçbir iş güzel olmaz. Yapılan her davranış anlamsızdır. Önce insan kendini, sonra çevresindekileri sevebilmeli. Korona virüs salgınından dolayı insanların bile dışarıya çıkarken imtina ettiği bir dönemde biz, engelliler haftası münasebetiyle belediyemizde çalışan engelli arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Birde evlerinde olan kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlarla hasbihal ettik ve günlerini kutladık. Onları evlerinde ziyaret edip, onlara dokunmak, onların yanında olduğumuzu kendilerine ifade etmek istedik. Bizleri çok sıcak karşıladılar. Onların yüzündeki gülümsemeye vesile olduysak, ne mutlu bize diyorum. Engelsiz kardeşlerimize engeli olmayan bir yaşam diliyoruz. Yeşil alanlarında ve ulaşım noktalarında engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz diye çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Günleri kutlu olsun, yüzündeki tebessümleri hiç eksilmesin ve onları seviyoruz" sözcüklerini kullandı.

"Onları sadece bir gün değil, her gün hatırlamalıyız"

Özel gereksinimli bireyleri sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerektiğinin de altını çizen Başkan Güder, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Yaşamsal faaliyetleri kısıtlı olan kardeşlerimizi bir güne yada bir haftaya sığdırmadan yılın 365 günü, bir ömür boyu hatırlamamız ve yardımcı olmamız lazım. Bugün hayati fonksiyonlarımızın hepsi yerinde ama yarın ne olacağını kimse bilemiyor. Bizler de aynı duruma düşebileceğimizi düşünerekten hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor. Hayatımızı sürdürürken özel gereksinimli bireylerimiz yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken, ne düzeyde zorluk çektiklerini algılamamız lazım. Battalgazi belediyesi olarak, birkaç yıl öncesinde özel gereksinimli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi kurmuştuk. Daha fazla ailemize ve bireylere ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki öğrenci sayımızı yüzde yüz oranında arttırdık. Amacımız sıkıntı yaşayan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak. Devletimiz de özel gereksinimli bireylerin ihtiyacını karşılama adına çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bireylerimizle ve ailelerimizle bir araya geldiğimiz zaman bu merkezimizdeki aktivitelerden çok memnun olduğunu belirtiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım bu kardeşlerimizin hayır dualarına layık oluruz. Bu pandemi sürecinde belediye olarak insanların hastalığı yaymasını engellemek için maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim" diye konuştu. - MALATYA

Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi
Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi
Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi
Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi

Dünya Engelliler Günü, Osman Güder, Battalgazi, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi - Son Dakika


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