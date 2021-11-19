Battalgazi Belediye Başkanı Güder yüzme havuzu inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'nde yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl yapımına başlanan havuzun kaba inşaat çalışmaları devam ediyor.

Güder, çalışmaların devam ettiği 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve ofis, antrenör odası, çocuk oyun alanları, açık otopark ve kafenin de yer aldığı havuz inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaba inşaatın yüzde 85 oranında tamamlandığını aktaran Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek spor tesisimizi Göztepe'mize kazandırıyoruz. Gençlerimiz bu tesisten istifade edecekler. Gençlik yatırımları kapsamında 25 milyon lira tutarında bir yatırımı ilçemiz ile buluşturduk. Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.