Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Karaman getirildi - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclisi üyesi Adnan Karaman getirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan, Karaman'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Yalçın, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Hep birlikte Güdül ilçesinde daha neler yapabiliriz"in gayreti ve düşüncesinde olduklarını söyledi.

Önceki belediye başkan yardımcısı Adnan Şahin'e yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Güdül ilçemizde, çeşitli çevreler ve iktidarla koordineli çalışmalarda bulunuyoruz. Bunun için kalıcı eserleri ilçeye kazandırmanın çabasındayız ve bizim derdimiz Güdül'dür. sakin şehri unvanı ilçemize çok şey kattı. Hayırlısıyla belediye tarafından düzenlemesini sürdürdüğümüz 60 kişi kapasiteli otelimizi tamamlamak üzereyiz. İlçeyi ziyaret edenleri, sakin şehirde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz."