Güdül Belediye Başkan Yardımcılığına Süleyman Kalkan getirildi - Son Dakika

Güdül Belediye Meclisi, belediye başkan yardımcılığı görevine Süleyman Kalkan'ı getirdi.
Belediye Meclisi, Başkan Yardımcısı Adnan Karaman'ın görev süresini tamamladığı için yeni görevlendirmede bulundu.
Meclis üyelerinden Süleyman Kalkan, altı aylığına belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Adnan Karaman'a hizmetleri için teşekkür ederken, Kalkan'a görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA
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