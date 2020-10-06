Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan Sapanlı Mahallesine ziyaret - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesini ziyaret etti.

Yalçın, sorunların yerinde tespiti için mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Bu kapsamda Sapanlı Mahallesini ziyaret eden Yalçın, muhtar Erdal Karakaş ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Yalçın, ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirterek, "Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Mahalle sakinleri de ziyaretten memnun kalıyor. Böylece sorunların çözümü yönünde, yapılacak hizmetler konusunda mutabık kalarak hemen çalışmaları başlatıyoruz. Bu mahallemizde de eski bir okulu mahallenin hizmetine sunacağız. Okulda düzenlemeye gidilecek." dedi.

Sapanlı Mahallesi muhtarı Erdal Karakaş da, Belediye Başkanı Yalçın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlarımızı doğrudan Sayın Belediye Başkanına anlattık. Allah razı olsun." diye konuştu.