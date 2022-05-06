Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

06.05.2022 17:01
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bazı belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile Karacaören Mahallesi'ni ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bazı belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile Karacaören Mahallesi'ni ziyaret etti.

Cuma namazını kıldığı mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın ile beraberindekiler, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Yalçın, her hafta cuma namazını farklı mahallelerde kılarak vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

İlçenin kalabalık mahallelerinden Karacaören'i ziyaret ettiğini ifade eden Yalçın, "Cuma namazı sonrasında, köy konağında mahalle sakinleri ile bir araya geldik ve burada ilk olarak muhtar Rafet Baş'tan mahallenin durumu hakkında bilgi aldık. Bu ziyaretlerde, köyün, köylünün sorunlarını yerinde alarak, kısa süre içinde çalışmalara başlayarak istekleri ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Mahalle muhtarı Rafet Baş da ziyaretleri için heyete teşekkür etti.

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Muzaffer Yalçın, Karacaören, Hisarcık, Güdül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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